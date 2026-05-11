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普利司通新竹廠關閉大裁員 勞動部：公司應盡可能接受工會訴求

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。圖／議員羅美文提供
新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。圖／議員羅美文提供

新竹縣政府勞工處今天證實，已接獲台灣普利司通報備大量解僱勞工，影響新竹湖口廠約551名員工，目前公司正與勞工進行自主協商中。勞動部表示，將要求地方政府依法審核大量解僱計畫，也呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，並盡可能接受工會所提訴求。

勞動部表示，公司方在向工會說明後，已向地方政府提報大量解僱計畫書，勞動部將要求地方政府依法審核大量解僱計畫。另經了解，工會代表將提出優退方案，勞動部呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，並盡可能接受工會所提訴求。

勞動部強調，將與新竹縣政府共同強力監督公司，依據大解法妥為協商，履行各項法定義務，勞動部並將盡力就受影響員工在就業、職訓資源及請領失業給付積極協助。

勞動部 工會 地方政府

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