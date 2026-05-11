普利司通新竹廠關閉大裁員 勞動部：公司應盡可能接受工會訴求

畢業尋職季到來，社會新鮮人入那一行起薪較高？根據勞動部最新調查，2025年大學畢業生平均起薪3.6萬元，以醫藥衛生領域起薪4.2萬元最高。研究所畢業平均起薪5.3萬元，以資通訊業起薪6.1萬元最高、製造業起薪6.0萬元，反映近年來AI及半導體熱潮下新鮮人的好薪情。

2026-05-10 02:29