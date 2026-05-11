每天6點出門！OL身陷「4小時通勤地獄」 網狂勸：別拿命換錢

一名住在新北的女網友近日在Dcard發文抱怨，自己家在迴龍、公司在南港，每天光是通勤就要花上將近4小時，讓她崩潰直喊「真的快被通勤搞瘋了」。她透露，每天早上6點多就得出門，搭台北捷運從中和新蘆線轉文湖線，尖峰時間要排隊好幾次才擠得上車，下班回到家往往已接近晚上8點。

原PO無奈表示，扣掉吃飯洗澡後，真正能休息的時間幾乎沒剩多少，甚至常和同事苦笑「我先回家一下等等再來上班」。雖然曾考慮換工作，但家附近的職缺與薪資條件都不符合期待，加上自己是文科背景，能選擇的工作本來就有限，讓她陷入兩難。

貼文曝光後，不少網友幾乎一面倒勸退長時間通勤，「我是不會把寶貴的時間資源浪費在通勤上」、「每天多4小時可以利用，人生會很不一樣」、「對我來說那是在拿錢換命換時間」、「健康無敵寶貴」、「絕對是選距離近的，在台灣如果妳通勤這麼多時間年收沒破百，我都覺得浪費時間」。

也有不少苦主共鳴，「身為文科生太觸了，外面工作薪水真的跟通勤時間不成正比」、「我淡水的也差不多，花了很多時間在坐車，如果有加班根本回家只剩洗洗睡」。另外也有人建議原PO租屋、騎車或搭跳蛙公車。

事實上，長時間通勤對身體與心理的影響，早已有研究證實。根據「元氣網」報導，日本一項針對400名通勤族的調查發現，每天通勤超過1小時的人，平均睡眠時間不到6小時，且對睡眠品質不滿意的比例高達66.2%。研究指出，睡眠不足除了影響專注力，也可能提高慢性病風險。

另一項英國研究則發現，每天通勤時間只要增加20分鐘，帶來的負面情緒感受，幾乎等同於被減薪19%。調查也顯示，通勤超過1小時的人，感受到的壓力是短程通勤者的8倍。對許多人來說，家逐漸只剩下「睡覺的地方」，如何在工作、薪資與生活品質之間取得平衡，也成了現代人的難題。