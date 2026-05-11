台鐵下半年招募45名司機員 正式派任月薪5萬280元起

為充實第一線駕駛人力，台鐵公司預計115年下半年計畫招募45名司機員，甄試簡章預定於115年6月中旬正式公告，只要年滿18歲、具備國內外專科以上學歷即可報名，錄取人員先從從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約4萬2580元，成為正式司機員後，月薪將調升為5萬280元起。

台鐵公司表示，本次招考報名資格須年滿18歲，並具備教育部認可的國內外專科以上學歷。司機員是確保列車安全運行的關鍵角色，台鐵公司將透過嚴謹的訓練與制度化養成，培育具備高度專業能力與紀律素養的駕駛人才。

在薪資待遇與職涯發展部分，台鐵公司將提供穩定且具透明度的保障制度，包含培訓進用階段，錄取人員先以從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約新台幣4萬2580元，並展開完整的駕駛專業培訓課程。

專業派任階段，受訓人員通過各項考核，並取得交通部鐵道局核發的「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」後，正式派任為司機員，月薪調升至約新台幣5萬280元起，相關資訊可至台鐵公司官網，查詢正式甄試簡章。(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）。