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資遣551員工…普利司通輪胎新竹廠證實：今起停產啟動轉型

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
普利司通今天在官網發訊宣布在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。圖／議員羅美文提供
普利司通今天在官網發訊宣布在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。圖／議員羅美文提供

輪胎大廠普利司通傳出資遣新竹湖口廠約551名員工，普利司通今天在官網發訊宣布在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。此項轉型為普利司通集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，以回應市場競爭與需求結構的變化。依據規畫，普利司通自今天起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動。

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。勞動黨新竹縣議員羅美文今早趕赴現場了解，他也痛批公司片面終止勞動契約，嚴重衝擊員工生計，普利司通勞工大多是中高齡，要重新找工作不容易，將對家庭經濟造成重大影響。

普利司通表示，自1982年在台設立以來，普利司通長期深耕在地市場，並持續履行對台灣市場的承諾。新竹廠亦於不同發展階段中，支持普利司通集團的營運與產品供應，為品牌在台灣的成長奠定穩固基礎。

普利司通說，對於員工多年來的努力奉獻，致上最誠摯地感謝與敬意，此項決策是經由審慎評估與全面考量後所做出的艱難決定，普利司通理解此決策將對台灣員工帶來重大影響，因此，承諾將於轉型過程中提供充分支持，包括優於法定標準的資遣方案及職涯轉銜支持。

未來，普利司通將持續深耕台灣市場，轉型為以銷售與服務為核心的營運方向。同時，亦將持續強化在地通路布局，並導入更完整的產品組合，打造具前瞻性的營運模式，以回應全球產業持續轉型趨勢。 

普利司通將持續確保此次轉型不會對台灣客戶的產品供應或品質造成影響，並將進一步提升產品多樣性與市場選擇，為客戶提供更廣泛的選項與一致的服務品質。

新竹議員羅美文今早趕赴現場了解，他也痛批公司片面終止勞動契約，嚴重衝擊員工生計。圖／議員羅美文提供
新竹議員羅美文今早趕赴現場了解，他也痛批公司片面終止勞動契約，嚴重衝擊員工生計。圖／議員羅美文提供

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。圖／議員羅美文提供
新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。圖／議員羅美文提供

輪胎大廠普利司通傳出資遣新竹湖口廠約551名員工。圖／議員羅美文提供
輪胎大廠普利司通傳出資遣新竹湖口廠約551名員工。圖／議員羅美文提供

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