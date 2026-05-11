輪胎大廠普利司通湖口廠傳大量解僱 爆12輛遊覽車載員工分赴4地協商

輪胎大廠普利司通傳出新竹湖口廠約800名員工，新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。勞動黨新竹縣議員羅美文今天痛批公司片面終止勞動契約，嚴重衝擊員工生計，普利司通勞工大多是中高齡，要重新找工作不容易，將對家庭經濟造成重大影響。

普利司通在台經營40多年，公司設於1982年，主要從事輪胎製造以及銷售服務。羅美文今天一早趕到普利司通關切，隨後他在議會質詢時指出，該公司過去年年獲利，卻在未與勞工充分協商下，要求員工面對工作異動與契約終止，讓許多中高齡勞工措手不及。他質疑，公司以轉型為由調整經營模式，但不能因此犧牲基層員工權益。

羅美文提醒勞工們在未獲得基本工作權益保障之前，切勿輕易簽署文件；若有任何疑問和不滿，可向新竹縣政府勞工處陳情。

他也透露，有員工跟他說，該公司早上安排12輛遊覽車將員工分送至4個地點進行勞資協商，要各個擊破，他擔心勞工在資訊不透明情況下被要求簽署文件，因此緊急呼籲，若沒有縣府官員或勞工團體在場協助，「一張紙都不要簽」，避免權益受損。呼籲受影響員工團結一致，共同爭取應有權益。

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工自主協商中。普利司通公司依勞工大量解僱保護法向竹縣府報備，依規將於10日內與員工自主協商。該公司表示依法向企業工會說明，提出的解僱條件優於法律規定，縣府會持續關注勞工權益。該公司員工希望提高解僱條件，後續若員工不接受解僱條件，可由工會聲援、申請協商，由公部門介入。