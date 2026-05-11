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普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

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輪胎大廠普利司通湖口廠傳大量解僱 爆12輛遊覽車載員工分赴4地協商

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府勞工處已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。圖／議員羅美文提供
新竹縣政府勞工處已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。圖／議員羅美文提供

輪胎大廠普利司通傳出新竹湖口廠約800名員工，新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。勞動黨新竹縣議員羅美文今天痛批公司片面終止勞動契約，嚴重衝擊員工生計，普利司通勞工大多是中高齡，要重新找工作不容易，將對家庭經濟造成重大影響。

普利司通在台經營40多年，公司設於1982年，主要從事輪胎製造以及銷售服務。羅美文今天一早趕到普利司通關切，隨後他在議會質詢時指出，該公司過去年年獲利，卻在未與勞工充分協商下，要求員工面對工作異動與契約終止，讓許多中高齡勞工措手不及。他質疑，公司以轉型為由調整經營模式，但不能因此犧牲基層員工權益。

羅美文提醒勞工們在未獲得基本工作權益保障之前，切勿輕易簽署文件；若有任何疑問和不滿，可向新竹縣政府勞工處陳情。

他也透露，有員工跟他說，該公司早上安排12輛遊覽車將員工分送至4個地點進行勞資協商，要各個擊破，他擔心勞工在資訊不透明情況下被要求簽署文件，因此緊急呼籲，若沒有縣府官員或勞工團體在場協助，「一張紙都不要簽」，避免權益受損。呼籲受影響員工團結一致，共同爭取應有權益。

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工自主協商中。普利司通公司依勞工大量解僱保護法向竹縣府報備，依規將於10日內與員工自主協商。該公司表示依法向企業工會說明，提出的解僱條件優於法律規定，縣府會持續關注勞工權益。該公司員工希望提高解僱條件，後續若員工不接受解僱條件，可由工會聲援、申請協商，由公部門介入。

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