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面試先問薪水很失禮？她遭公司嗆1句 網友傻眼：省下踩雷時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard發文表示，自己近日收到104上的實習面試邀約，主動詢問薪資計算方式，沒想到卻遭對方冷回「沒遇過妳這種人」。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard發文表示，自己近日收到104上的實習面試邀約，主動詢問薪資計算方式，沒想到卻遭對方冷回「沒遇過妳這種人」。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文表示，自己近日收到104上的實習面試邀約，但因對方薪資制度並非一般時薪制，於是她依照公司要求的出勤天數與最低時薪自行換算，卻發現實際金額與職缺頁面標示差距不小，因此主動詢問薪資計算方式，沒想到卻遭對方冷回「沒遇過妳這種人」。

原PO坦言，自己只是希望先確認待遇是否符合期待，避免浪費彼此面試時間，並非故意刁難，沒想到卻被對方尖銳回應：「求職就像相親一樣，一開始就詢問聘金或嫁妝會不會有點失禮」。對此，她相當錯愕，也懷疑「到底是問薪水很失禮，還是公司本身有問題？」

貼文曝光後，大批網友幾乎一面倒力挺原PO，「工作本來就是為了賺錢」、「薪水不給問才奇怪吧」、「先問清楚很好，省得浪費時間」、「會因為問薪水就不爽的公司，通常都不太妙」；也有人認為，人資或公司回覆態度本身就已經是警訊。

原PO後來也補充，自己看完留言後心情好了不少，謝謝大家讓她知道「不是自己的問題」。她也透露，聯絡人疑似就是老闆本人，後續出現的「薪資嫁妝論」等發言，讓她覺得相當傻眼又荒謬，祝福大家都不要遇到這種可怕的公司。

事實上，類似情況近年在求職市場並不少見。另一名Dcard網友也分享，找工作時發現多數公司都會要求求職者先開「期望薪資」，卻很少主動說明實際願意提供的待遇，甚至連人力銀行上的薪資區間也寫得相當模糊，讓人有種在「猜價」的感覺。

該名網友指出，現在許多職缺工作內容越來越廣，常常變成「設計＋社群＋拍攝＋剪輯」全包，但薪資卻不透明，導致求職者容易陷入「開太低怕被壓薪，開太高又怕直接被刷掉」的兩難。不少人也提醒，面試前若公司始終不願明確談薪資與工作內容，求職時恐怕得更加小心。

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