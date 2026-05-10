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2024年社會新鮮人工作滿一年 加薪6,000元 整體均薪4.4萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

根據勞動部調查，2024年社會新鮮人任職後一年，仍有八成在職，2025年薪資平均4.4萬元，較原本起薪多6,000元，其中研究所平均加薪9,000元最多。就讀學科中，因缺醫護、土木工程師，因此醫藥衛生、工程業加薪達1萬元；物理化學及地球科學加薪1.1萬元。

勞動部追蹤調查後續初任者是否加薪情況顯示，2024年社會新鮮人於2025年12月仍有八成在職，其中51.6%仍在同一單位，28.9%跳槽；2025年12月薪資平均4.4萬元，比原本起薪多6,000元。

教育程度愈高加薪愈多。社會新鮮人工作一年後，若是國中畢業，只加薪1,000元；高中職加薪2,000元，專科加薪6,000元，大學畢業生平均加薪5,000元，研究所平均加薪9,000元，顯示研究所專業讓加薪幅度更大。

就學科來講，調查顯示，工程、製造及營建學科加薪9,000元最多，其中工程業加薪1萬。醫療衛生及社福學科平均加薪8,000元，其中醫藥衛生加薪1萬元。顯示缺醫護、缺土木工程師、工程人員，推升加薪潮。

自然科學、數字及統計學科平均加薪7,000元，其中物理化學及地球科學平均加薪1.1萬元，高居各學門之冠。資訊通訊科技平均加薪6,000元。

勞動部 加薪 跳槽

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