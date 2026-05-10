大學畢業生平均起薪3.6萬 資通訊業、製造業都有6萬元好薪情

畢業尋職季到來，社會新鮮人入那一行起薪較高？根據勞動部最新調查，2025年大學畢業生平均起薪3.6萬元，以醫藥衛生領域起薪4.2萬元最高。研究所畢業平均起薪5.3萬元，以資通訊業起薪6.1萬元最高、製造業起薪6.0萬元，反映近年來AI及半導體熱潮下新鮮人的好薪情。

勞動部最近發布「2025年初任人員薪資統計」，初任人員13.8萬人，較前一年畢業生減少近9,000人、減6.3%，平均起薪3.9萬元，年增5.4%、2,000元。

其中，新鮮人占七成的大學畢業平均起薪3.6萬元，較上年增加2,000元；人數占21.5%的研究所平均起薪5.3萬元，較上年增加1,000元。這次調查顯示，研究所畢業起薪增幅較低，惟研究所畢業起薪平均高於大學畢業生1.7萬元。

觀察大學畢業生，菜鳥起薪最高為醫療保健及社福業4.2萬元，金融及保險業3.9萬元；教育、出版影音及資通訊業皆為3.7萬元；製造、專業及技術科學服務業為3.5萬元。起薪最低的是住宿餐飲、支援服務業、批發零售業皆為3.3萬元。

若是研究所畢業，職場菜鳥起薪最高是出版影音及資訊通訊服務業達6.1萬元、製造業6萬元次之、金融保險業5萬元、專業科學及技術服務業4.8萬元；最低則是住宿餐飲業3.4萬元。

若和2024年相較，大學畢業生起薪以出版影音及資通訊業起薪成長5.3%、2,000元，研究所起薪也成長4.2%，相對高於其他行業，可見AI人才需求孔急，以調高起薪搶人。大學畢業在製造業、醫療保健、教育、營建工程等業，起薪調幅約有5%，另營建工程研究所起薪調幅6.6%，也是各業最高。

至於就讀那些學科薪資較高？勞動部調查顯示，大學畢業生仍是以醫療保健及社福領域起薪4.2萬元最高，教育業4.0萬次之，皆高於工程製造及營建、資訊通訊科技、社會科學的3.6萬元，商業管理法律3.5萬元起薪。起薪最低的是藝術及人文、服務、農林漁牧及獸醫起薪皆為3.3萬元。

若是研究所畢業生，以資訊通訊科技起薪6.0萬元最高、工程製造及營建領域5.9萬元次之；自然科學數學及統計領域5.1萬元再次之；醫療保健及教育業4.7萬元；商業管理及法律領域為4.6萬元。最低為藝術人文的起薪4.2萬元。