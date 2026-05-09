基隆市公車處招考20名司機月薪加5千元 今年免筆試改路考和面試

基隆市公車目前共162輛，每天有近千班次，司機約240人，缺額仍有30人，目前平均月薪約在4.5萬到5.5萬元，市公車處將招新駕駛20人，5月15至24日報名，市府強調5月起每月加新5千元，並享有年終獎金、考績獎金及各項福利補助。

基隆市公車處為補足公車駕駛人力缺口，這次招募新血駕駛20人，採線上報名，簡章及相關資訊公告於公車處網站。

市公車處司機平均月薪約在4.5萬到5.5萬元，司機缺額近30人，與民營業者的月薪6到7萬多不等，相對較低。市府強調5月起每月加新5千元，留住及吸引人才，並享有年終獎金、考績獎金及各項福利補助。

公車處長鍾惠存表示，因應近年來基隆市政府對於行車安全、服務品質及無障礙友善乘車環境的重視，甄試考試項目由原本的筆試及路考，調整為路考及面試。

其中路考部分，增加無障礙輪椅服務測驗、提高行車安全與平穩度評分占比，並將「路口停讓」納入評分標準；面試部分，可透過雙方當面對談，瞭解駕駛長過去經歷及服務態度，以及對於各種車內突發狀況之應變能力。

公車處表示，駕駛甄試基本條件，需具國中以上學歷且領有我國職業大客車或職業聯結車駕駛執照，並累計滿半年以上駕駛經驗者，報名期間為5月15日至5月24日、路考測驗日期為6月13日、面試測驗日期為6月27日，預定7月3日公告錄取名單，後續依甄試成績進用。

公車處官網及甄試網站，不諳網路系統報名的考生可利用甄試網站多元客服協助。