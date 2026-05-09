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什麼工作未來10年不會被AI取代？過來人曝「這些職業」：AI做不來

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI技術快速發展，越來越多人開始擔心未來的工作是否會受到衝擊？示意圖，路透
隨著AI技術快速發展，越來越多人開始擔心未來的工作是否會受到衝擊？示意圖，路透

隨著AI技術快速發展，越來越多人開始擔心未來的工作是否會受到衝擊？對此，一名網友分享，自己認為AI未必會完全取代某個職業，但很可能大幅縮減人力，甚至砍掉九成以上的職缺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「請問未來十年，什麼工作不會被AI大比例（九成）減少？」為題，指出AI雖然不至於完全取代人類工作，但確實可能讓許多產業的人力需求大幅縮水。

這名網友進一步指出，他覺得首當其衝的產業是「資訊工程領域」，另外像是律師、代書、金融業，甚至半導體RD等工作，也都有可能受到AI影響。他也好奇發問「大家認為還有哪些職業，在未來十年內仍不容易被AI大幅取代？」。

貼文一出後，不少網友都表示「最簡單就是工作技巧不能被數據化的，講更簡單，就是之前工作很少用電腦的，技工、硬體、醫護、裝潢、藍領等等」、「AI發展的再快再先進終究是軟體，要取代人類之前先把機器人發明出來再說」、「人力類型吧，至少在機器人盛行之前還不會被取代」、「水電，就算AI提供資訊，但不是所有人都願意動手」、「需要動手跟出力的工程師」、「1.權力類工作，如政客、老闆、法官。2.第一線客製化服務工作，如廚師、業務、幼稚園老師、水電工。3.法律上要求簽名背書工作，如會計師、結構技師、水保技師」。

事實上，AI浪潮席捲全球，不僅改變企業營運模式，更引發廣大求職者的職業焦慮。本站曾報導，一名網友以「資工系真的會被AI取代？」為題發文，直言看到很多人說資工快被AI取代，不知道是真的假的，還是其實沒有那麼嚴重，只是在危言聳聽而已？

對此，有不少頂大生回應「以往你要花3天才能寫出來的code，現在AI真的厲害到有辦法一個prompt就直接出來給你」、「資工系寫程式取代自己」、「如果你可以主導整個系統開發，或是可以點出AI coding的問題，並提出解決方式，這是就是目前需要的人」、「現在誰不用AI就先被淘汰」。

而1111人力銀行總經理張篆楷也強調，與其擔心被取代，不如思考如何與AI共存。「過去可能需要10個人完成的工作，現在透過AI提升效率後，企業會把人力轉往更高價值的任務，例如策略規劃、創新開發或跨市場拓展」。張篆楷建議，求職者應善用平台資源，積極布局AI相關能力，無論是工程背景或非理工科系，只要能結合自身專業與AI應用，都有機會在這波轉型浪潮中找到定位。

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