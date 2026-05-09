時間貧窮 民團喊增特休降工時

明天就是母親節，婦女新知基金會等性別、勞工與照顧者團體昨表示，台灣勞工年總工時仍居高不下，長工時不僅造成過勞，也讓承擔家庭照顧責任者，特別是女性，在工作與照顧間被迫二選一，呼籲政府應短期內大幅提高法定最低特休假天數，長期則啟動跨部會政策規畫，系統性降低整體工時。

婦女新知基金會指出，根據勞動部統計，台灣勞動者去年總工時達二○三○小時，對照ＯＥＣＤ國家，高工時排名第四。超長工時、無假可休，甚至有假休不得的勞動環境，直接衝擊承擔多數無酬照顧勞動的女性。該會常務監事洪惠芬表示，企業常以缺工為由反對降工時，但從北歐經驗來看，愈是缺工的國家，愈需要縮短工時，讓有照顧責任或身體狀況無法承受長工時者，能穩定留在勞動市場。

長工時，也造成台灣人不敢生養孩子。台灣生育改革行動聯盟理事長徐書慧表示，政府近年提出多項育兒支援政策，但多偏重生育前後與幼齡階段，忽略育兒的長期需求。例如嬰幼兒送托後反覆生病、臨時停課、半夜發燒，家長很快用完特休，只能請事假或無薪家庭照顧假。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，現行特休假啟動門檻高，且高度依賴年資累積，勞工平均特休約十一天，卅四歲以下只有約八點八天，難以支撐育兒與照顧需求。特休假是勞工自主安排工作與生活的重要制度，若仍維持嚴苛年資門檻，將與現代頻繁轉職、照顧中斷的勞動現實脫節。

勞動部表示，已著手規畫，提高彈性育嬰留停以日申請所適用的子女年齡，將持續鼓勵企業推動彈性工時。