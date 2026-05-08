換logo評價兩極 台電回應了：年輕同仁居多 期待公司發展新意象

脆友發現台電默默更換掉由書法家于右任題字的logo，改用的新版logo出自設計師聶永真「永真急制設計工作室」，在網路上引發正反評價。台電表示，感謝各界關注提供寶貴意見，此次調整設計以「延續」為核心，保留「台電」字樣、三環與四道閃電等核心元素，重新整理字體比例與整體視覺設計，除延續台電熟悉印象，也期望展現與時俱進的企業形象。

台電說明，更新採「新舊並存、逐步替換」原則，新版優先運用於網站、APP及電子帳單等數位介面，各服務據點實體招牌與紙本帳單等印刷物，則配合庫存使用、新印製或後續整修時逐步更新，兼顧實務需求與經費運用。

台電也強調，更改識別系統是企業常有的作法，許多老品牌也不乏創新企業識別的案例。台電員工目前以年輕同仁居多，平均年齡42歲，許多同仁期待公司發展新的意象，業務單位才會在企業識別上做此發想和提議。台電希望透過新的企業識別塑造年輕、勇於改變的新意象，外界無需帶著政治眼光過度聯想。