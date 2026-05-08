快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣年均總工時達2030小時 勞團籲修法提高有薪休假

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
婦女新知基金會今天舉辦母親節記者會，指出我國2024年的年平均總工時達2030小時。反映我國勞工「超長工時」、「無假可休」、「有假休不得」的問題。記者許正宏／攝影
婦女新知基金會今天舉辦母親節記者會，指出我國2024年的年平均總工時達2030小時。反映我國勞工「超長工時」、「無假可休」、「有假休不得」的問題。記者許正宏／攝影

婦女新知基金會今天舉辦「長工時勞動體制是職場、家務照顧性別不平等元兇」母親節記者會，指出台灣2024年平均總工時達2030小時，創下新高，在OECD國家與新加坡比較中高居第四，長工時問題持續加劇女性照顧負擔與性別不平等。

婦女新知基金會表示，年總工時反映出台灣勞工普遍面臨「超長工時」、「無假可休」及「有假休不得」等問題，而在傳統性別分工與「密集母職」文化影響下，相關壓力多由女性承擔，尤其在母親節前夕，更凸顯母親在職場與家庭間的雙重負荷。

根據衛福部「113年15至64歲女性生活狀況調查報告」，台灣女性平均每日無酬照顧時間達3.03小時，其中家務1.51小時、照顧家人1.47小時；若有配偶或同居伴侶，平均更提高至4.41小時，是另一半的2.6倍。

婦女新知基金會指出，許多女性下班後仍須投入大量家務與照顧工作，形同「再上一份無薪班」，長工時制度也進一步壓縮休息與家庭照顧時間，形成結構性不平等。

對此，婦團呼籲政府提出修法，提高法定最低特休假日數，並檢討現行以年資作為特休主要依據的制度，避免對因育兒、照顧而中斷職涯的勞工造成不利影響。

婦女新知基金會也主張，政府應以降低整體工時為目標，並針對不同產業提供轉型與輔導支持，減少超長工時帶來的「照顧薪資懲罰」，讓勞工能兼顧工作與家庭生活。

母親節 勞團 衛福部

延伸閱讀

台灣工時超長還沒假休…「時間貧窮」壓垮照顧者 民團：降工時救缺工

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

影／推友善育兒職場 托盟盼減工時不減薪政策修法

立委爭取「全台育兒減時經費補助」 勞動部允盡快提方案

相關新聞

全職媽媽「薪資」期望至少5萬2…達基層主管等級 職場媽媽5大心願曝光

周日即將歡度母親節，不過對於辛苦的職場媽媽來說，卻是工作家庭「蠟燭兩頭燒」。yes123求職網「職場媽媽焦慮感與疲勞指數調查」顯示，高達九成五的人覺得無法兼顧家庭與事業，八成八曾想改當全職媽媽，73%覺得職場不友善，因此有三成五曾因子女換工作。如果重來一次，有36%表示可能會選擇不生。

鐵飯碗不香了？女公務員想退休 夫見年薪喊少又不准她辭

近日一名女性公務員在網路上發文抱怨，自己只是向丈夫透露「好想退休」的念頭，沒想到不僅遭到反對，還因真實薪資曝光後被嫌「賺太少」，讓她相當無奈。貼文曝光後，也引發大批網友討論公務員工作的優缺點，甚至掀起兩派論戰。

換logo評價兩極 台電回應了：年輕同仁居多 期待公司發展新意象

脆友發現台電默默更換掉由書法家于右任題字的logo，改用的新版logo出自設計師聶永真「永真急制設計工作室」，在網路上引發正反評價。台電表示，感謝各界關注提供寶貴意見，此次調整設計以「延續」為核心，保留「台電」字樣、三環與四道閃電等核心元素，重新整理字體比例與整體視覺設計，除延續台電熟悉印象，也期望展現與時俱進的企業形象。

妹子犯「職場潛規則」遭約談 老闆要她反省：加薪不是讓你準時下班

不能準時下班？一名網友表示，大學畢業後到一間公司擔任行政助理，面試時曾詢問加班文化，當時老闆明確表示，公司不鼓勵加班...

台灣年均總工時達2030小時 勞團籲修法提高有薪休假

婦女新知基金會今天舉辦「長工時勞動體制是職場、家務照顧性別不平等元兇」母親節記者會，指出台灣2024年平均總工時達2030小時，創下新高，在OECD國家與新加坡比較中高居第四，長工時問題持續加劇女性照顧負擔與性別不平等。

勞保級距上限調高？勞動部允評估

勞保最高級距已近十年未動，勞團喊話調高勞保最高級距至四萬八二○○元，多名立委昨質詢勞動部長洪申翰也提到，勞保級距樓地板、天花板愈來愈近，未來台灣有一半勞工無論薪資多高，都會塞在同一個級距，退休金「被偷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。