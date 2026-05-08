台灣年均總工時達2030小時 勞團籲修法提高有薪休假

婦女新知基金會今天舉辦「長工時勞動體制是職場、家務照顧性別不平等元兇」母親節記者會，指出台灣2024年平均總工時達2030小時，創下新高，在OECD國家與新加坡比較中高居第四，長工時問題持續加劇女性照顧負擔與性別不平等。

婦女新知基金會表示，年總工時反映出台灣勞工普遍面臨「超長工時」、「無假可休」及「有假休不得」等問題，而在傳統性別分工與「密集母職」文化影響下，相關壓力多由女性承擔，尤其在母親節前夕，更凸顯母親在職場與家庭間的雙重負荷。

根據衛福部「113年15至64歲女性生活狀況調查報告」，台灣女性平均每日無酬照顧時間達3.03小時，其中家務1.51小時、照顧家人1.47小時；若有配偶或同居伴侶，平均更提高至4.41小時，是另一半的2.6倍。

婦女新知基金會指出，許多女性下班後仍須投入大量家務與照顧工作，形同「再上一份無薪班」，長工時制度也進一步壓縮休息與家庭照顧時間，形成結構性不平等。

對此，婦團呼籲政府提出修法，提高法定最低特休假日數，並檢討現行以年資作為特休主要依據的制度，避免對因育兒、照顧而中斷職涯的勞工造成不利影響。

婦女新知基金會也主張，政府應以降低整體工時為目標，並針對不同產業提供轉型與輔導支持，減少超長工時帶來的「照顧薪資懲罰」，讓勞工能兼顧工作與家庭生活。