鐵飯碗不香了？女公務員想退休 夫見年薪喊少又不准她辭

近日一名女性公務員在網路上發文抱怨，自己只是向丈夫透露「好想退休」的念頭，沒想到不僅遭到反對，還因真實薪資曝光後被嫌「賺太少」，讓她相當無奈。貼文曝光後，也引發大批網友討論公務員工作的優缺點，甚至掀起兩派論戰。

該名女網友在Dcard以「公務員收入就是這樣，不然你想怎樣？」為題發文，表示因為想轉換心情和環境，因此日前她向丈夫坦言自己萌生想退休的念頭，不過對方聽完後卻不解反問，「幹嘛退休？」並認為公務員的工作應該像業務一樣，業績衝越多、收入也會跟著增加。

之後丈夫進一步詢問她的年收入，沒想到在得知實際數字後，竟當場驚呼「蛤？那麼少！」讓原PO感到相當受挫。她無奈表示，公務員薪資本來就是固定制度，既無法靠業績加薪，也不能隨意兼差，「到底要衝什麼？」更讓她傻眼的是，丈夫一方面不准她退休、不支持辭職，另一方面卻又嫌棄她賺得太少，讓原PO進退兩難。

貼文曝光後，有同是公務員的網友留言表示感同身受，「公務員對得起自己的薪水，準時上下班就好，這薪水根本不值得拚命」；也有人分享自身經驗表示，自己月薪約5萬元，曾向另一半抱怨薪水偏低，結果卻被回應「誰叫你要做這個，沒技術、沒專長」。

不過，也有其他網友替公務員緩頰，認為這份工作的優勢本來就不在高薪，而是穩定性高，「公務員最大的優點是工作穩定、不容易被裁員，請假制度也相對完善」、「公務員做到老領多少都算好好，反觀民間，畫餅的一堆，浪費時間」、「不景氣或是身體有狀況的時候，公務員這種職業常常是救命稻草，聽過滿多例子的」。

《聯合報》之前曾報導，對於公務員加薪，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示這是他自己最重要的任務，也是責無旁貸的責任，在立院接受質詢時，也透露正努力向行政院爭取軍公教今年調薪的空間，並預告6月底前公務員專業加給表將大幅調整，待政院核定後對外公告。