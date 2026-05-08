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七成三母親覺得職場不友善 全職媽媽期望「薪資」應至少五萬二

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
一到母親節，就讓人想到康乃馨，但實務上，媽媽過得不輕鬆，高達九成五職場媽媽自認無法兼顧家庭與事業。圖／本報資料照片
一到母親節，就讓人想到康乃馨，但實務上，媽媽過得不輕鬆，高達九成五職場媽媽自認無法兼顧家庭與事業。圖／本報資料照片

周日即將歡度母親節，不過對於辛苦的職場媽媽來說，卻是工作家庭「蠟燭兩頭燒」。yes123求職網「職場媽媽焦慮感與疲勞指數調查」顯示，高達九成五的人覺得無法兼顧家庭與事業，八成八曾想改當全職媽媽，73%覺得職場不友善，因此有三成五曾因子女換工作。如果重來一次，有36%表示可能會選擇不生。

對職場媽媽來說，想保持事業與生活的平衡，似乎存在難度。yes123求職網的調查，對於目前的工作，有高達95.3%的人覺得「不能」兼顧家庭與事業。有87.7%的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪「至少」需要多少呢？

本次調查顯示：有29.5%認為「基層主管等級：4.5萬以上∼6萬不到」；28%為「資深員工等級：3.5萬以上∼4.5萬不到」；16%為「高階主管等級：8萬(含)以上」；以及14%認為「一般員工等級：2.95萬(含)以上∼3.5萬不到」；還有12.5%為「中階主管等級：6萬以上∼8萬不到」。

因此換算下來，整體「平均值」則落在52,773元起跳，代表擔任「全職媽媽」的期望待遇大約為「基層主管等級」。

更糟糕的是，還有72.6%的人覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽其實並「不友善」，也代表認為友善的，僅占了27.4%。因為職場媽媽的身份，仍有61.3%的人自認，曾經碰過「同工不同酬」情況；還有73.8%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

整體而言，合計有95.3%職場媽媽指出，曾經因為有了小孩，而「考慮過」換工作，其中還分成：60.2%屬於「曾經考慮過，但沒有付諸行動」；35.1%屬於「曾經考慮過，且付諸行動」。

對「生育」這件事情，卻有三成三(32.7%)坦言，其實「沒有」在原本人生計畫中；假設「人生能重來一次」的話，仍然有60.7%的職場媽媽透露，「可能會」生小孩；但也代表其餘的36.3%表示，「可能不會」生了。

既然目前工作環境，可能對自己較不友善，難怪有39.1%的媽媽透露，過去因為「結婚、生育」關係，曾經離開過職場。

如果曾因「婚育關係」離開過職場，回想剛重返後「二度就業」的薪資水準：「算是持平」的，佔43.8%；「算是比之前低」的，也佔了40.3%；「算是比之前高」的，僅佔15.9%。

因此從「離開」職場到「重返」職場，這中間的「工作空窗期」，平均長達4.9年，推估對這群職場媽媽來說，想要回到原本任職的企業、行業，恐怕也不容易。

今年「母親節願望」部分，在可複選狀況下，根據yes123求職網調查發現，職場媽媽最期盼的依序是：「家人健康」(65%)、「小孩懂事聽話」(58.8%)、「真正休息放鬆一天」(55.7%)，以及「另一半升職加薪」(54.7%)、「家人感情融洽」(44.4%)。

職場 求職

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