妹子犯「職場潛規則」遭約談 老闆要她反省：加薪不是讓你準時下班

不能準時下班？一名網友表示，大學畢業後到一間公司擔任行政助理，面試時曾詢問加班文化，當時老闆明確表示，公司不鼓勵加班，除非事情沒做完，試用期滿會加薪變三萬五，因此她便放心入職，怎料入職後才知道原來有所謂的「職場潛規則」。

該名網友在Dcard分享，入職約一個月後，公司曾召開主管會議，討論對新人的看法及印象，其中有其他部門主管提到，她給人的印象是「準時上下班」，沒想到幾天後，她就被老闆叫進辦公室。

老闆先稱讚她工作表現不錯，要提前替她加薪，但隨後卻提醒「不要那麼準時下班，會有人看」，讓她相當錯愕，之後她便開始刻意延後下班，多半等到17:40到17:50才打卡。

原po透露，平時喜歡K-pop也會和朋友練舞、拍攝cover影片，近期剛好有新歌要練，因此都比較準時下班，大概在17:35到17:40左右離開公司，怎料老闆見狀，頻頻詢問她「怎麼那麼準時？」，讓她心想「明明都超過下班時間了，到底哪裡算準時？」。

直到某天，原po跟老闆打完招呼準備下班，突然又被老闆叫回辦公室訓話，對方不斷強調，「有沒有說過妳太準時下班了？」、「幫妳加薪不是讓妳準時下班的」，甚至直言「那麼多雙眼睛在看，有誰跟妳一樣時間到就走」，儘管她已經完成當天的工作，但老闆仍要求她不能準時下班，並要她回去好好反省。

文章曝光，網友們紛紛勸她離職，「這個薪水不值得妳慣壞妳的老闆，趕快換工作」、「3萬多薪水還想要人不準時下班，我以為現在沒有這種公司了」、「我準時下班，時間到就閃人，沒在甩什麼潛規則」、「建議離職，薪水也不算高，常態加班要求不合理，工作環境也不太好」。

過去本站曾報導，不少上班族都曾遇過早上打卡上班，晚上卻被「責任制」綁住無法準時下班。對此，台大雙語律師葉家瑄提醒，《勞基法》第84條之1對責任制其實有明確限制，一般白領或主管若月薪未達15萬元，多半不符合適用條件，雇主若仍以「責任制」為由拒付加班費，恐怕已違法。