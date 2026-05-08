勞保級距上限調高？勞動部允評估

勞保最高級距已近十年未動，勞團喊話調高勞保最高級距至四萬八二○○元，多名立委昨質詢勞動部長洪申翰也提到，勞保級距樓地板、天花板愈來愈近，未來台灣有一半勞工無論薪資多高，都會塞在同一個級距，退休金「被偷走」。洪申翰坦言，因勞保基金財務壓力大，必須審慎思考，允諾兩個月內提出相關評估資料。

全國產業工會理事長戴國榮認為，消費者物價指數每年都在成長，勞保級距上限跟現實勞動市場薪資已經脫節，而且只是調高一個級距，不觸及修法，更不會增加雇主太多負擔。他強調，經濟成長率高的時候，正是改善勞動環境的好時機，「此時不做待何時？」

立委王育敏表示，勞保最高投保級距十年凍漲，許多勞工落入高薪低報，再怎麼加薪、努力拚退休老本，勞保老年給付還是被「偷走」。投保級距天花板數十年如一日，但十年來物價高漲，合理嗎？

立委廖偉翔也說，二○○六年勞保天花板是最低工資的二點七七倍，還能有效區分不同薪資階級的勞工，今年最低工資已經來到了二萬九五○○元，距離勞保天花板四萬五八○○元上限，倍數縮短，只剩一點五五倍，樓地板就快要撞到天花板。

他表示，攸關廣大勞工退休金的勞保投保上限，廿年來只調整過一次，漲幅是微乎其微的百分之四點三，未來全台有一半以上的勞工，不管薪資多高，投保級距全塞在同個天花板，失去分級意義。

洪申翰坦言，勞動部願意討論提高勞保級距上限，但顧及勞保財務壓力比較大，必須審慎面對，就業保險則相對沒有財務狀況，勞動部正在研議讓勞就保脫鉤。他承諾，一個月內就會提出就保方案，勞保則會持續檢討、思考，兩個月內提供勞保相關評估資料。