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勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委質疑勞保最低投保級距隨最低工資調長，年年上調，最高級距卻近10年未動。圖為五一勞動節數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革。記者許正宏／攝影
立委質疑勞保最低投保級距隨最低工資調長，年年上調，最高級距卻近10年未動。圖為五一勞動節數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革。記者許正宏／攝影

勞保最低投保級距隨最低工資調長，年年上調，最高級距卻近10年未動。日前五一勞工遊行訴求之一，就是調高勞保最高級距至4萬8200元。多名立委今質詢勞動部長洪申翰說，勞保級距樓地板、天花板愈來愈近，未來台灣有一半勞工無論薪資多高，都會塞在同一個級距，退休金「被偷走」。洪申翰坦言，因勞保基金財務壓力大，必須審慎思考，允諾兩個月內提出相關評估資料。

立委王育敏說，勞保最高投保級距10年凍漲，許多勞工落入高薪低報，勞工再怎麼加薪、努力拚退休老本，勞保老年給付還是被「偷走」。級距樓地板隨著最低工資一直在調，天花板卻數十年如一日，但10年來物價高漲，這樣合理嗎？

立委廖偉翔也說，2006年勞保天花板是最低工資的2.77倍，還能有效區分不同薪資階級的勞工，2026年最低工資已經來到了2萬9500元，距離勞保天花板4萬5800元上限，倍數已經縮短，只剩1.55倍，樓地板就快要撞到天花板。

他進一步指，攸關廣大勞工退休金的勞保投保上限，20年卻只調整過一次，漲幅微乎其微4.3%，未來全台有一半以上的勞工，不管薪資多高，投保級距全塞在同個天花板，已經失去分級意義。且若提升一個級距到48200元，也能連動影響就業保險的育嬰留停津貼金額，每個月可多領1920元。

洪申翰坦言，勞保財務狀況壓力比較大，勞動部願意討論提高勞保級距上限，但顧及勞保財務，必須審慎面對。因就業保險相對沒有財務壓力，因此勞動部正在評估讓就保、勞保上限脫鉤。

但廖偉翔認為，也應一併討論提高勞保級距，雖然勞保財務壓力比較大，還是要面對，勞動部應提出具體時程、研究成果，包括提高級距的財務衝擊、慢慢調升的方案等。

洪申翰說，一個月內就會提出就保方案，勞保則會持續檢討、思考，允諾兩個月提供勞保相關評估資料。

立委廖偉翔今質詢勞動部長洪申翰說，勞保最高投保級距10年未動，無論勞工薪水多高，全塞在同一個天花板。記者葉冠妤／攝影
立委廖偉翔今質詢勞動部長洪申翰說，勞保最高投保級距10年未動，無論勞工薪水多高，全塞在同一個天花板。記者葉冠妤／攝影

退休金 洪申翰 立委

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