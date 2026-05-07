缺53萬人！民生消費業搶才 王品儲備店長薪資可達8萬元

民生消費業缺工多嚴重？根據104人力銀行數據，5月民生消費業的人才缺口達53萬人，占整體工作數的44%。民生消費業搶才進入新賽局。不只招募第一線服務人員，也強調快速晉升、員購優惠、區域任職獎金、海外研修、以及百萬年薪搶攻店長、主廚等關鍵戰力，同時招募系統工程師、數據工程師、商業分析師，推進AI與數位轉型。

民生消費業涵蓋住宿/餐飲服務業、批發/零售/傳直銷業、一般服務業與旅遊/休閒/運動業4大產業，其中又以住宿/餐飲服務業5月徵才24.5萬人最多。主要徵才職類，餐飲/旅遊/美容美髮類23.3萬個最多、客服/門市/業務/貿易類12.3萬個第二、行政/總務/法務類3萬個第三，皆以負責第一線營運的人才為大宗。求職者若投入民生消費業，每人可分得8.2份工作，高於整體的2.1份，對於想快速上工的求職者具備強大吸引力。

104人力銀行將於7月4日舉辦的2026年職涯博覽會，近9成參展的民生消費企業都有科技人才或AI人才需求，產品端期待透過數據分析與應用，了解銷售趨勢與市場需求，制定各產品線的數位商業策略；營運端希望導入AI技術與RPA等自動化工具，協助系統流程優化與流程自動化。如何與其他產業競逐AI數科人才？民生消費業工程職多數科系不拘，非理工背景出身也有機會切入，同時工作與生活息息相關，能直接從顧客優質的購物體驗獲得成就感。

104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，民生消費業者透過優渥的薪資攬才，像是店長負責人員調度維護團隊向心力、優化顧客體驗、達成營運目標；主廚執行廚房管理、掌控出菜時間與作業效率、規劃與執行教育訓練，以王品餐飲為例，儲備店長培訓通過考核薪資可達8萬元；瓦城泰統內場主管起薪5.2萬，最高可達7萬元；海底撈儲備海外店經理，碩士畢業月薪7萬起，有機會挑戰百萬年薪。

除了薪資之外，民生消費產業因與民眾日常生活高度連結，求職者往往本身就是品牌消費者，甚至是產品鐵粉，因此企業在福利設計上，也更強調「品牌體驗感」與「生活感」。相較於一般產業偏重年終、績效等傳統福利，民生消費業更常透過員工購物優惠、免費餐飲、品牌體驗等方式，提升員工對品牌的認同感與工作幸福感，讓員工從「使用者」進一步成為品牌推廣者。

104人力銀行觀察，民生消費業常見三大特色福利：第一是「快速晉升與調薪機會」，例如亞洲藏壽司提供每月考核通過即可加薪，王品集團每年2次績效調薪機會，對年輕求職者，更有機會透過表現快速拉升薪資與職位。第二是「品牌型生活福利」，不少企業提供具品牌特色的員工優惠，例如宜得利、迪卡儂、IKEA、UNIQLO提供員購優惠；餐飲業以餐食福利最具吸引力，王品提供員工及家人用餐八折與上班免費供餐，星巴克Starbucks（悠旅生活）門市夥伴上班期間兩杯大杯飲品以及飲料糕點折扣。第三是「生活支持與國際發展機會」，瓦城泰統、鼎泰豐提供特殊區域任職獎金，而海底撈、宜得利、亞洲藏壽司等企業，提供海外派駐或海外研修，增加職涯發展的多元性。