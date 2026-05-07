民團籲跟進北市「育兒家長減少工時」 勞動部長允：盡快端「菜」出來

台北市試辦的「育兒減少工時計畫」，由政府補貼育兒勞工減少工時的薪資，民間團體呼籲中央跟進，並取消企業規模限制、補貼職務代理人加給。勞動部長洪申翰今受訪表示，對於地方政府願意在友善職場上多做嘗試，勞動部抱持正面看法，也會持續收集各界意見，提出彈性、縮減工時的相關政策、配套。

勞動部今於立法院社福及衛環委員會進行業務報告，並備質詢。針對日前有報導指出，勞動部原先推出類似北市的減少工時政策，卻因被北市搶先宣布而暫緩。對此，洪申翰回應， 對於地方政府願意在友善職場上多做嘗試，我們一直抱持正面看法，他強調，絕對沒有因為地方政府的試辦計畫，中央就暫緩或喊卡。

洪申翰表示，在彈性、縮減工時相關政策的可行性上，關鍵在於配套措施的完備程度， 因此勞動部一直持續收集各界意見，朝這個方向研議。

他進一步指，勞動部正在規畫以「日」申請的彈性育嬰假適用子女年齡延長，也正在擴大研議更包容、彈性的措施，更鼓勵爸爸參與，減輕育兒家庭負擔、政府給予更大支持，整體法規、相關制度都在檢討中，希望提出更優化做法，讓職場環境跟制度更友善勞工生育、照顧小孩。

他強調，這些相關做法會在執政團隊研議後，會盡快把「菜」端出來。

洪申翰另說，勞動部正評估、研議就業保險、勞工保險投保薪資脫勾，將有助於相對高薪的勞工申請育嬰留停時，有更大空間請領到更符合、更高的津貼。