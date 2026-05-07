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科技業就是血汗賣肝？影視業過來人細數優點：根本是天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從影視業轉職的網友認為在科技業工作「根本是天堂」。 示意圖／ingimage
一名從影視業轉職的網友認為在科技業工作「根本是天堂」。 示意圖／ingimage

科技業雖然屬於高薪行業，但許多人對它的印象仍然是高壓與高工時，事實真的如此嗎？一名從影視業轉職到科技業的網友發文，指出科技業願意給加班費、權益有保障、做事有固定流程，與影視業相比根本是天堂。對此，有過來人認同原PO指出的優點，但也有人分享截然不同的經歷，認為從科技業跳槽到影視業每天都可以去不同地方工作，反而更加快樂。

一名網友在Threads發文，表示很多人以為從事科技業非常勞累，但他作為從影視業轉職到科技業的過來人，覺得科技業根本是「天堂」。原PO指出，當工作勞累程度一樣時，科技業的薪水是影視業的三倍、會給加班費和各種權益保障，並且主管罵人不像影視業會直接拿東西砸人，「簡直是福音」。

原PO進一步指出，科技業工作時都有一套固定的系統讓員工做，不像影視業丟一個東西就要你生出結果，工廠中的環境也要比片場要好，「根本是遊樂園」。原PO回憶，面試科技業時主管還擔心他撐不下去，但很顯然，他們太小看影視業糟糕的工作環境了。

此文一出，不少有類似經歷的過來人紛紛點頭，其中一位網友說到，他從影視業跳槽去科技業擔任研發人員，發現工作疲憊的程度差不多，但科技業的確賺很快；另一位網友指出，科技業工作步調較慢、不用常常熬夜，並且有很多公司可以挑選，但缺點就是「上班上得毫無靈魂」。

不過也有從台積電轉行電影場務的網友分享不同的經歷，他表示在科技業時的生活非常痛苦，拿著值班手機就像一顆「不定時炸彈一樣」，一個人要負責處理23個機台，隨時都可能出現警報要馬上排除，否則機台停下來就會被關照，常常早上十點進無塵室待到下午四點才出來，根本沒時間吃午餐，現在轉職到影視業挺快樂的，每天都能去不同地方工作，一做就做了十年。

曾有網友質疑，台灣科技業公司眾多，為何許多人希望進到台積電呢？有人以自身或觀察分享，台積電對新鮮人相對友善，即便剛入職仍在學習階段，也可能拿到百萬年薪，且台積電制度完整、發薪準時又重視能力，「不少人覺得像天堂」。

職場 科技業 薪水 台積電 轉職 加班費

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