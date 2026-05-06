資工系將被AI取代？工程師陷焦慮 人力銀行揭AI求職新方向

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，不僅改變企業營運模式，更引發廣大求職者的職業焦慮。近期社群平台上一則關於「資工系真的會被AI取代？」的貼文引發熱烈討論。網友PO文「最近看到很多人說資工快被AI取代不知道是真的假的，還是其實沒有那麼嚴重，只是在危言聳聽而已？」

發文釣出眾多頂大生回應，網友表示：「以往你要花3天才能寫出來的code，現在AI真的厲害到有辦法一個prompt就直接出來給你…效率進步那麼多的情況，砍50%碼農綽綽有餘...所以就算資工不會被AI取代，AI也會讓軟工這行業過的生不如死」、「資工系寫程式取代自己」。但也有人認為「如果你只會看spec coding，AI比你強多了，如果你可以主導整個系統開發，或是可以點出AI coding的問題，並提出解決方式，這是就是目前需要的人」、更有網友直白回應「現在誰不用AI就先被淘汰」。

日前Anthropic執行長Dario Amodei受訪時指出，以寫程式為首的95%任務確實將被AI取代而逐漸消失，剩餘涉及互動、分析及管理的5%任務，將成為人類競爭力所在。不過輝達執行長黃仁勳則反駁「AI取代工作論」。他表示，實際數據顯示，導入AI的企業普遍成長更快，也更積極擴編人力，顯示AI帶來的是產業轉型與職缺變化，並非單向取代。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，儘管有六成以上（61.5%）求職者對AI與科技變化感到焦慮，但從數據來看，AI同時也創造了大量新機會。目前在1111人力銀行資料庫中，AI相關職缺已超過4.1萬筆，跟去年同期相比成長32%。其中，需求量最大的仍是工程師類職缺，其次則為業務人員、包裝/作業人員及行銷企劃人員。這顯示AI技術雖然自動化了部分生產過程，但企業對於能掌握AI工具、進行市場推廣與系統維運的人才需求反而更加迫切。

曾仲葳強調，AI確實正在改變工作內容，但「取代」並非主軸，而是「重組」。過去單一技能導向的職務，正逐漸轉為需要整合能力與跨領域思維的人才結構。「企業現在要的，不只是會寫程式的人，而是能夠運用AI解決問題的人。」從企業開缺來看，不僅是AI工程師需求強勁，包含業務、行銷、營運等職位，也開始要求具備AI工具應用能力，顯示AI已成為職場基本技能之一。

而危機同時也帶動學習動能，在1111人力銀行的調查中，已有54.4%上班族參與過AI或數位技能相關課程，另有36.3%雖尚未開始，但表達高度興趣；若有相關課程，高達92.8%願意投入學習，顯示整體勞動市場正加速轉型。

曾仲葳分析，AI時代下的關鍵差異，在於「會用AI的人」與「被AI取代的人」之間的距離。「當AI可以快速產出結果時，人類的價值會轉向判斷、整合與創新。」她建議求職者，與其擔心被取代，不如思考如何提升自身在AI流程中的不可替代性，例如具備系統思維、問題拆解能力，以及跨部門溝通能力。

1111人力銀行總經理張篆楷也強調，與其擔心被取代，不如思考如何與AI共存。「過去可能需要10個人完成的工作，現在透過AI提升效率後，企業會把人力轉往更高價值的任務，例如策略規劃、創新開發或跨市場拓展。」張篆楷建議，求職者應善用平台資源，積極布局AI相關能力，無論是工程背景或非理工科系，只要能結合自身專業與AI應用，都有機會在這波轉型浪潮中找到定位。