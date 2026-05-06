快訊

軍購協商仍無共識 顧立雄再找韓國瑜溝通：法條文字盼依政院版通過

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

聽新聞
0:00 / 0:00

資工系將被AI取代？工程師陷焦慮 人力銀行揭AI求職新方向

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI崛起，不僅改變企業營運模式，引發廣大求職者的職業焦慮。（路透）
AI崛起，不僅改變企業營運模式，引發廣大求職者的職業焦慮。（路透）

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，不僅改變企業營運模式，更引發廣大求職者的職業焦慮。近期社群平台上一則關於「資工系真的會被AI取代？」的貼文引發熱烈討論。網友PO文「最近看到很多人說資工快被AI取代不知道是真的假的，還是其實沒有那麼嚴重，只是在危言聳聽而已？」

發文釣出眾多頂大生回應，網友表示：「以往你要花3天才能寫出來的code，現在AI真的厲害到有辦法一個prompt就直接出來給你…效率進步那麼多的情況，砍50%碼農綽綽有餘...所以就算資工不會被AI取代，AI也會讓軟工這行業過的生不如死」、「資工系寫程式取代自己」。但也有人認為「如果你只會看spec coding，AI比你強多了，如果你可以主導整個系統開發，或是可以點出AI coding的問題，並提出解決方式，這是就是目前需要的人」、更有網友直白回應「現在誰不用AI就先被淘汰」。

日前Anthropic執行長Dario Amodei受訪時指出，以寫程式為首的95%任務確實將被AI取代而逐漸消失，剩餘涉及互動、分析及管理的5%任務，將成為人類競爭力所在。不過輝達執行長黃仁勳則反駁「AI取代工作論」。他表示，實際數據顯示，導入AI的企業普遍成長更快，也更積極擴編人力，顯示AI帶來的是產業轉型與職缺變化，並非單向取代。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，儘管有六成以上（61.5%）求職者對AI與科技變化感到焦慮，但從數據來看，AI同時也創造了大量新機會。目前在1111人力銀行資料庫中，AI相關職缺已超過4.1萬筆，跟去年同期相比成長32%。其中，需求量最大的仍是工程師類職缺，其次則為業務人員、包裝/作業人員及行銷企劃人員。這顯示AI技術雖然自動化了部分生產過程，但企業對於能掌握AI工具、進行市場推廣與系統維運的人才需求反而更加迫切。

曾仲葳強調，AI確實正在改變工作內容，但「取代」並非主軸，而是「重組」。過去單一技能導向的職務，正逐漸轉為需要整合能力與跨領域思維的人才結構。「企業現在要的，不只是會寫程式的人，而是能夠運用AI解決問題的人。」從企業開缺來看，不僅是AI工程師需求強勁，包含業務、行銷、營運等職位，也開始要求具備AI工具應用能力，顯示AI已成為職場基本技能之一。

而危機同時也帶動學習動能，在1111人力銀行的調查中，已有54.4%上班族參與過AI或數位技能相關課程，另有36.3%雖尚未開始，但表達高度興趣；若有相關課程，高達92.8%願意投入學習，顯示整體勞動市場正加速轉型。

曾仲葳分析，AI時代下的關鍵差異，在於「會用AI的人」與「被AI取代的人」之間的距離。「當AI可以快速產出結果時，人類的價值會轉向判斷、整合與創新。」她建議求職者，與其擔心被取代，不如思考如何提升自身在AI流程中的不可替代性，例如具備系統思維、問題拆解能力，以及跨部門溝通能力。

1111人力銀行總經理張篆楷也強調，與其擔心被取代，不如思考如何與AI共存。「過去可能需要10個人完成的工作，現在透過AI提升效率後，企業會把人力轉往更高價值的任務，例如策略規劃、創新開發或跨市場拓展。」張篆楷建議，求職者應善用平台資源，積極布局AI相關能力，無論是工程背景或非理工科系，只要能結合自身專業與AI應用，都有機會在這波轉型浪潮中找到定位。

求職

延伸閱讀

行銷新勢力／運用AI 三面向把關決策

AI 決策力升級！經部商業署 CEO 實戰培訓開班 聚焦在 AI 管理分析

AI重塑職場 美企分裂：裁員派與增效派不同調

資策會成立Edge AI應用產業聯盟 攜群聯、宏碁推動地端AI應用落地

相關新聞

資工系將被AI取代？工程師陷焦慮 人力銀行揭AI求職新方向

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，不僅改變企業營運模式，更引發廣大求職者的職業焦慮。近期社群平台上一則關於「資工系真的會被AI取代？」的貼文引發熱烈討論。網友PO文「最近看到很多人說資工快被AI取代不知道

日檢N2想赴日工作怎選？「語校vs投履歷」 求職路掀論戰：口說才是重點

N2但口說很弱，想去日本工作該怎麼走？一名25歲女網友在Dcard發文求助，列出四種赴日求職路徑，包括先打工度假、語言學校、讀大學院，或在台灣累積經驗後再轉職。

401.5萬人次觀看新竹奧客鬧早午餐店 老闆娘霸氣護員工業績增5成

新竹某男子3日許與親友至早午餐店用餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉。老闆娘霸氣護員工，追出店外理論爆紅，在眾多網友力挺之下，店家表示業績大概成長

最困擾「沒時間陪孩子」 托盟籲家長減少工時補薪資延長到6歲

北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，昨再宣布事業單位補助翻倍至20萬元，試辦期限也延到年底。相較之下，勞動部僅一再宣稱今年上路的彈性育嬰留停成效大好，且「性別平等工作法」19條已明定30人以上規模企

高職妹進台積電！「1職位」年收150萬 工程師看傻：真的猛

台積電近年營運表現亮眼，帶動員工薪資與分紅提升，不少人搶著進去，也讓待遇成為討論焦點。近日有網友在Dcard分享自身經驗，表示自己身為31職等員工，領薪後面對繳稅金額「差點哭出來」，結果意外得知一名年

物流司機自曝月薪10萬 薪資單出爐網友驚呼：肝當鞭炮在爆

面對物價飛漲、薪資停滯的年代，有人會選擇斜槓開源，也有人選擇拚命加班賺獎金。一名自稱任職物流業的司機曬出薪資單，坦言拚盡全力月入10萬元，其他網友定睛一看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。