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日檢N2想赴日工作怎選？「語校vs投履歷」 求職路掀論戰：口說才是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲女網友在Dcard發文求助，列出四種赴日求職路徑，包括先打工度假、語言學校、讀大學院，或在台灣累積經驗後再轉職。 示意圖／ingimage
一名25歲女網友在Dcard發文求助，列出四種赴日求職路徑，包括先打工度假、語言學校、讀大學院，或在台灣累積經驗後再轉職。 示意圖／ingimage

N2但口說很弱，想去日本工作該怎麼走？一名25歲女網友在Dcard發文求助，列出四種赴日求職路徑，包括先打工度假、語言學校、讀大學院，或在台灣累積經驗後再轉職。

原PO指出，自己目前日檢N2但口說能力不足，因此猶豫是否要先赴日打工累積口說能力，或選擇語言學校提升日文後再轉正職，甚至考慮拉高學歷成本走研究所就職路線。

貼文曝光後，網友意見分歧，有人認為「口說在台灣練不好，去語校也不一定變好」，也有不少人強調日本正職最重視口說能力「不用N1也沒差，口說練好比較重要」、「口說在台灣練不好，妳去語校100%更練不好」、「口說好日本才能有正職 除非外商能接受英文」，但也有過來人表示，即使只有N2，只要持續投履歷與面試仍有機會成功錄取。

另有網友分享實務經驗指出，語言學校確實能提供簽證與求職緩衝，但也有人是直接從台灣投遞日本企業成功入職，認為關鍵仍在面試準備與語言表達能力，而非單純證照等級。

不過也有過來人提醒，赴日工作並非想像中順利，合約與制度問題更需特別留意。曾有台灣網友分享，透過仲介赴日就職後，抵達日本才被臨時更改契約內容，導致工作性質與薪資條件與原先承諾完全不同。

該名網友指出，原先談定為翻譯職缺，實際卻變成現場作業員，甚至新合約未明確標示薪資標準，改以班別計算，引發強烈不安。雖向仲介反映，但僅被要求「先繼續工作等待協調」，讓她最終考慮離職甚至返台。

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