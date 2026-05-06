影／推友善育兒職場 托盟盼減工時不減薪政策修法

勞動部今年起推動彈性育嬰留職停薪新制，開放以「日」為單位申請，托育及就業政策催生聯盟給予肯定，但是這項措施在台灣依然無法解決育兒家庭每天都要面對的日常時間匱乏感，呼籲行政院及立法院，能夠為「減少工時、薪資不減」的政策修法，讓工作與家庭能夠平衡。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋表示，現行「性別平等工作法」第19條中有規定，30人以上企業可以讓家中有3歲以下幼兒員工可以扣薪減少1小時工時，但是30人以下的公司若要實施則需要勞資協商，這樣的規定明顯讓許多有幼兒家庭看得到吃不到，包括台灣有許多公司規模未達30人，勞資協商不易，也有很多勞工比較低薪，需要扣薪讓許多家長沒有意願申請，若申請的話甚至讓其他同事也會不滿工作因此落到自己身上，影響職場關係，因此是一個宣示意義比較高的政策。

托盟表示，希望取消雇用30人以上企業才適用的限制、並將適用子女年齡從3歲延長到6歲，同時希望減少工時不減薪，薪資部分可由政府補貼，再來是仿效日韓推動職務代理人津貼，減少職場衝突與不公平感，也比較能建立友善育兒的職場環境。

托育及就業政策催生聯盟今天舉行記者會，呼籲政府為「減少工時、薪資不減」的政策修法，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋（中）表示，因為台灣的職場文化與低薪，讓許多勞工不敢申請育嬰留職停薪。記者潘俊宏／攝影

托育及就業政策催生聯盟今天舉行記者會，呼籲行政院及立法院，能夠為「減少工時、薪資不減」的政策修法，讓工作與家庭能夠平衡。記者潘俊宏／攝影