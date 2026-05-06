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401.5萬人次觀看新竹奧客鬧早午餐店 老闆娘霸氣護員工業績增5成

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹某男子3日許與親友至早午餐店用餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉。老闆娘霸氣護員工，追出店外理論爆紅。圖／取自Threads＿hida_0422
新竹某男子3日許與親友至早午餐店用餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉。老闆娘霸氣護員工，追出店外理論爆紅。圖／取自Threads＿hida_0422

新竹某男子3日許與親友至早午餐店用餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉。老闆娘霸氣護員工，追出店外理論爆紅，在眾多網友力挺之下，店家表示業績大概成長3到5成，但背後卻充滿無奈。

新竹市東區「肉 Sando」早午餐店在Threads貼出監視器畫面，一名中年男子在櫃檯點餐時，先是不滿店員詢問流程，突如其然爆發大吼：「妳不要push我！妳不能讓我看完再回答妳嗎？」隨後男子情緒愈發激動，不斷質問店員是否在「審問犯人」。盡管店員與店長不斷安撫「大哥請冷靜」、「只是說明流程」，男子仍持續叫囂，甚至要求：「我要聽到對不起」。

店長當下先緩頰表示「不好意思」，但男子仍不接受，堅持要聽見「對不起」三個字。女店員因受驚說出「對不起」後，店長隨即出面制止，強調「不需要」，並站到員工前方保護。未料男子情緒再度升高，突然將手中菜單丟出，店長當場反擊怒斥：「你憑什麼丟東西？」、「我要報警了」、「你給我回來道歉」、「欺負我們員工幹什麼？」男子一度回嗆「你報警啊」，隨後騎車離去。

影片被上傳至社群平台 Threads 後，引發廣大網友關注，網友紛紛留言：「我好生氣喔！」、「奧客無極限欸」、「有病要請他記得要看醫生，沒水準的人！」、「公然侮辱告下去就對了！」、「感謝你們維護員工的權益，看到真的超想哭 ！ 辛苦你們了」。

事後店家將監視器畫面分享到Threads，吸引超過401.5萬人次觀看、9萬人按讚，網友紛紛表示「老闆娘超帥！」、「會保護自己員工的老闆跟主管都超棒！」

在眾多網友力挺之下，店家表示業績大概成長3到5成，老闆娘強調，店營業至今5年，從未接到客訴，這次卻碰上奧客鬧事，雖然業績翻紅，但背後卻充滿無奈。

Threads 新竹 餐飲業

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