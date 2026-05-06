最困擾「沒時間陪孩子」 托盟籲家長減少工時補薪資延長到6歲

北市率先全國推動「育兒減少工時計畫」，昨再宣布事業單位補助翻倍至20萬元，試辦期限也延到年底。相較之下，勞動部僅一再宣稱今年上路的彈性育嬰留停成效大好，且「性別平等工作法」19條已明定30人以上規模企業，育兒勞工可與雇主協商減少或調整工時。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會呼籲修正性工法19條，取消30人企業規模限制、延長適用子女年齡至6歲、育兒勞工薪資補貼、職務代理人加給由政府補貼。

托盟表示，據衛福部「2022年兒童及少年生活狀況調查」，幼兒家長高達37%曾遭遇育兒困難的感受，其中位居首位的困難，正是「沒時間陪孩子」，這清楚點出，工作與家庭蠟燭兩頭燒的困境下，「時間」已經是當代育兒家庭最稀缺的資源。

勞動部今年起推動彈性育嬰留職停薪新制，開放以「日」為單位申請，托盟給予肯定，卻也認為彈性育嬰假仍無法解決育兒家庭每一天都要持續面對的「日常時間匱乏感」。

托盟說，若修正性工法19條，台灣育兒家庭將能獲得「有薪育嬰假以日申請」加「減工時不減薪」的雙重時間保障，不僅救「急」（臨時緊急照顧的時間），也救「窮」（工作與家庭的緩衝時間），真切回應雙薪家庭的需要。在制度鼓勵下，爸爸也更有理由向公司老闆、同事說要提早1小時下班，讓更多人成為神隊友。

托盟指出，勞動部早在2001年制定性工法時，將支持工作家庭平衡納入條文，規定受僱者為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求每日減少工作時間1小時；減少的工作時間，不得請求報酬，但這項立法精神20多年從未落實，以勞動部2025年「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」分別發現，全國勞工過去一年中，曾依法提出減少工時申請者僅有2.9%。而且，超過97%的勞工職涯中從未使用該制度。制度形同虛設。

托盟舉例，中華電信2022年優於法令，不但擴大適用對象至撫育6歲以下子女的員工，薪資也照給、不影響考績，根據中華電信2024年ESG報告，2023年申請人數達1556人，2024年更成長至2373人。中華電信員工總人數約2萬人，申請率高達10%以上，遠超過勞動部調查的全國勞工平均值。中華電信統計也指出，2024年員工減少工時時數約30萬小時，若除以2373名申請員工，每人每年平均申請約126小時，以一年工作天數245天來說，員工申請減少1小時工時的程度，大約一年只有一半工作天，並不見得是每天。

托盟也指出，有歐洲的研究發現長工時將減少總生育率，反過來說，若能讓一國女性年總工時減少100小時，總生育率就可以上升0.08。托盟主張形同虛設的性工法19條修正，修法、補助，才能引導育兒勞工拿回時間權利。