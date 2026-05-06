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高職妹進台積電！「1職位」年收150萬 工程師看傻：真的猛

聯合新聞網／ 綜合報導
有台積電員工表示，近日發現一名年資6年的技術員，年薪已經來到150萬。（路透）
有台積電員工表示，近日發現一名年資6年的技術員，年薪已經來到150萬。（路透）

台積電近年營運表現亮眼，帶動員工薪資與分紅提升，不少人搶著進去，也讓待遇成為討論焦點。近日有網友在Dcard分享自身經驗，表示自己身為31職等員工，領薪後面對繳稅金額「差點哭出來」，結果意外得知一名年資6年的女性技術員，所得已經衝到150萬，而且只有高職畢業，讓原po直呼「真的猛」。

該名工程師透露，自己與一名年資6年的女性技術員聊天時得知，對方今年年收入已達150萬元，且過去在產線時曾連續3年獲得最高等級「O」考績。讓他直呼驚訝，坦言對方僅高職畢業、年紀還比自己小，但薪資表現甚至超過他所認識的部分設備商人員，「真的很猛」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言台積電堪稱「台灣職涯最佳解」。「2330一天賺30幾億不是開玩笑得好嗎」、「不入台G（台積），人生GG」、「結果考上台清交成的大部分或一部分高材生，還有我這個公務員薪水都輸給一個高職畢業在台積當作業員的勞工」。

但也有大部分人指出這是特例，「你問一下連續三年拿O的5000個員工裡面有沒有一個」、「這種特例通常不在比較範圍內，看看她的同儕就好」、「她真的是特例，而且一定很愛加班」、「奇蹟」。

根據台積電官網資訊，技術員日班月薪約3萬2000元、夜班約4萬3000元，採四班二輪制，除本薪外另有分紅與獎金制度，平均年薪可達75萬元以上。公司對技術員的基本要求為高中（職）以上學歷，需具備基本英文閱讀能力及電腦操作能力，並強調團隊合作與細心度。

台積電 技術員

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