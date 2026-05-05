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物流司機自曝月薪10萬 薪資單出爐網友驚呼：肝當鞭炮在爆

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為物流司機示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
圖為物流司機示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

面對物價飛漲、薪資停滯的年代，有人會選擇斜槓開源，也有人選擇拚命加班賺獎金。一名自稱任職物流業的司機曬出薪資單，坦言拚盡全力月入10萬元，其他網友定睛一看薪資單，赫見加班費甚至比薪津還高，眾人不禁替原PO身體擔憂，「這肝是當鞭炮在爆了吧」、「加班費37K，哥你身體還好嗎」。

一名網友在Dcard發文，他表示自己從事物流業的宅配司機，拚盡全力月入最多10萬元。而根據原PO上傳的薪資單，雖然薪津僅有2萬7300元，但加班費高達3萬7339元、獎金也有3萬3161元，加上加班伙食費2200元，薪水真的如原PO所說月賺10萬元。

貼文曝光後引起許多網友討論，有人看到加班費與薪津的巨大落差，不禁擔憂原PO的身體狀況，「加班費37K，哥你身體還好嗎」、「看這張薪資單，超級血汗，兄弟你有這麼缺嗎？」、「這肝是當鞭炮在爆了吧」；另外有人提到，雖然原PO月入10萬，但若換算成時薪，恐怕比一般朝九晚五、一周上班5天的上班族還低。

此外，回文許多網友擔憂原PO是否過勞，此情況在物流業恐怕並不罕見。本報曾報導，南韓網購巨頭酷澎（Coupang）曾傳出在南韓長期血汗勞動、過勞死等醜聞，更將這套血汗勞工模式搬到台灣。對此南韓媒體爆料，台灣酷澎因造假工時、未付加班費等多次挨罰，甚至有物流中心員工死於心肌梗塞。

除了南韓電商酷澎，由中華郵政斥資逾200億打造的桃園龜山A7智慧物流園區，近日也傳出血汗勞工案件。立委洪孟楷、林俊憲在立院質詢時表示，A7郵政智慧物流園區爆發人力調度問題，導致員工加班到凌晨仍有大量郵件處理不及。林俊憲更提及，員工人數從未補滿，進而導致物流園區出包影響民眾。對此，中華郵政董事長王國材表示，會盡快改善工作環境，並在1個月內提出改善措施。

物流 Dcard 月薪 薪資 加班 過勞

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