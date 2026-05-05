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自營業者、10人小公司買冰背心、風扇衣 勞動部最高補助3萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
戶外高溫作業防護補助明天起跑。圖/勞動部提供
戶外高溫作業防護補助明天起跑。圖/勞動部提供

夏天愈來愈熱，戶外工作者必須強忍酷暑，熱危害風險也持續升高。勞動部職安署明天起開放中小企業、自營作業者申請風扇衣、冰背心等個人防護具等。10人以下企業及自營作業者，補助可達8成，金額最多3萬元，50人人以下企業補助5成，最高補助5萬。

職安署職業衛生健康組組長張國明說，明天將修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，聚焦於長時間在戶外作業的高風險族群，如營造、道路修護、電力設施維修及農事等，考量此類作業常直接曝曬於烈日下，較易發生熱衰竭或中暑等，因此明確補助範圍為戶外高溫作業，確保資源優先投入最需要的對象。

補助項目區分設備設施、個人防護具。張國明說，除既有的遮陽設施、噴霧風扇等降溫設備外，這次也新增「熱危害科技防災設備」，例如熱危害偵測與警示裝置，協助事業單位即時掌握現場溫度與風險狀況。設施設備最高補助申請金額的80％，上限20萬元。

此外，張國明說，考量小型企業及自營作業者資源有限，也提供個人防護具補助，包括風扇衣、冰背心等，10人以下中小企業及自營作業者補助比例最高可達80%，上限3萬元；11人至50人企業，補助比例最高50%，補助上限提高至5萬元，減輕業者負擔，同時強化第一線勞工防護。

他指出，個人防護具去年共補助1300多件，經費約530萬元，今年加碼將補助預算提高至800萬。

補助計畫自5月6日起受理申請至10月31日止，符合資格者可至「中小企業安全衛生資訊網」補助專區（https://sh168.osha.gov.tw/）填寫基本資料，後續將由地方政府安排專人提供現場輔導及申請協助。民眾如有疑問，亦可撥打免付費專線0800-300-636洽詢。

勞動部 電力 中小企業

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