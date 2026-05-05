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應屆畢業生超好康快報名 這計畫幫找工作又給津貼、獎金15萬元

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
應屆畢業青年林坤昇透過「支援青年就業計畫」尋得合適的求職方向，成功媒合至巧新科技工業擔任生產品檢技術員。記者蔡維斌／攝影
應屆畢業青年林坤昇透過「支援青年就業計畫」尋得合適的求職方向，成功媒合至巧新科技工業擔任生產品檢技術員。記者蔡維斌／攝影

因應國際情勢變動帶來就業市場的不穩定性，進而影響青年銜接職場，勞動部推動「支援青年就業計畫」，除提供多項就業服務，甚至發給「尋職津貼」，找到工作並穩定就業再發給就業獎勵；有參加計畫的青年一領就逾15萬元，超有感，直呼大大緩解新鮮人的生計負擔。

去年甫從大學畢業的雲林青年林坤昇，退伍後廣投履歷卻一直未能順利就業，工作很不穩定，所幸透過支援青年就業計畫，並在斗六就業中心協助下，順利媒合生產品檢技術員職缺，又因符合缺工就業獎勵資格，一口氣領到15.6萬元的獎勵金！

林坤昇說，為減輕父母負擔，辦理就學貸款，大學期間還到量販店打工貼補生活，為能及早投入職場，利用暑假服兵役，終能如願一畢業就工作，卻因不懂求職方向竅門，盲目投履歷，工作不順利、信心也漸被消磨，無意間他瀏覽社群軟體Threads，看到勞動部針對初次尋職青年推動「支援青年就業計畫」，抱著姑且一試心情提出申請，並至斗六就業中心了解詳情。

就服員古家芳了解林坤昇求職歷程後，除了提供職涯諮詢、履歷健檢及職業適性測驗等服務，幫他導出合適求職方向，並成功媒合巧新科技工業擔任生產品檢技術員。

林坤昇說，「支援青年就業計畫」在尋職期間就可領4.8萬元的津貼減緩他空窗期的經濟壓力，成功就業後又因技術員工作符合3K缺工就業獎勵，還可就業獎勵金，在他穩定就業滿18個月又可領10.8萬元獎勵金，合計15.6萬元，對剛就業的年輕人是一筆不小數目，他呼籲還在找工作年輕人踴躍申請，加速就業期程又有獎勵金可領。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助未就業連續達60天以上青年加速就業、降低待業時間，去年9月推出「支援青年就業計畫」，除實質協助就業，又可幫忙降低經濟壓力，尋職期間最高可領1.8萬元津貼，若穩定工作達一定日數又可申領總額3萬元的就業獎勵，鼓勵青年踴躍提出申請，詳細內容可參閱「投資青年就業方案第二期」網站或至雲嘉南各就業中心洽詢。

林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部雙措施成功就業，還獲加薪15.6萬元，超有感，他鼓勵更多年輕人把握機會趕快報名。記者蔡維斌／攝影
林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部雙措施成功就業，還獲加薪15.6萬元，超有感，他鼓勵更多年輕人把握機會趕快報名。記者蔡維斌／攝影

雲嘉南分署鼓勵還在找工作青年踴躍申請「支援青年就業計畫」，加速就業期程還能領最高4.8萬獎勵金。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉南分署鼓勵還在找工作青年踴躍申請「支援青年就業計畫」，加速就業期程還能領最高4.8萬獎勵金。記者蔡維斌／翻攝

勞動部 青年 求職 雲林

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