開放印度移工來台？民生服務業V.S科技業反應大不同

薪資查詢平台《比薪水》調查顯示，53.4% 勞工認同未來五年應持續增加移工以填補產業缺口，但支持增加「新來源國」的人僅占32.6%，顯露對台印文化差異的不安態度。對於開放印度移工來台，民生服務業基層員工（如餐飲、零售）反對聲浪最高，主要擔心工作機會遭取代，資訊科技業對移工競爭擔憂較低。

53.4% 勞工預期未來五年移工人數應增加，僅16.1%主張減少。這反映勞工理性上理解產業缺工，感性上仍對衝擊有抗拒。

針對政府研擬引進印度移工，不支持增加來源國的比率達 53.7%。除了語言、宗教等文化差異，部分媒體強調治安風險，也降低社會接受度。

不同行業對開放印度移工來台支持度各有不同，服務業移工民意拉鋸：不支持者占38.2%，支持者32.7%，29.1% 無意見。

民生服務業基層員工（如餐飲、零售）反對聲浪最高（46.2%），主要擔心工作機會遭取代。資訊科技業對移工競爭擔憂較低，支持開放比率為 37.6%。若政策實施，民眾認應優先考量清潔服務（28.7%）與物流倉儲（28.3%）。

64.5% 勞工認政府制定政策時，應優先保障「本國勞工權益」，僅 22.2% 認同以「產業發展需求」為首要。

《比薪水》指出，部分產業缺工核心在於低薪、高工時，而非單純勞動力短缺。45.6% 勞工認目前最需強化管理與稽查機制，30% 要求保障本地就業權。對「移工人權保障」關注度僅 8.8%，勞工最在意政策對自身生活的影響。

移工政策不僅是經濟問題，更是社會溝通問題。《比薪水》專家表示，勞工並非全面排斥移工，而是要求引進同時，必須有完整的管理配套，並且保障本國勞工的權益。政府若無法保障薪資、治安管理，僅靠「提升產業競爭力」，難以化解勞工抗拒。