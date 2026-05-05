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迎接畢業求職季 勞動部已助1.1萬名青年就職

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著畢業季到來，應屆畢業青年將從校園邁入職場，面對人生第一份工作，為協助應屆畢業生順利銜接就業市場，勞動部2025年9月起推動「支援青年就業計畫」，針對年滿15歲至29歲的初次尋職青年，提供多元就業輔導及最高4.8萬元經濟支持。

勞動部勞動力發展署說明，青年畢業初期常面臨職涯方向未明、求職技巧不足等挑戰，進而影響求職信心與就業進程。

為及早提供協助，本計畫針對年滿15至29歲、畢業後首次尋職且失（待）業達60日以上之本國籍青年，由專業就業服務人員提供一對一客製化服務，包括職涯方向評估、就業諮詢、履歷撰寫指導、面試技巧訓練及工作機會媒合等，協助青年提升求職競爭力，找到適合自身發展的職涯方向。

勞動力發展署指出，支援青年就業計畫提供尋職期間每月6,000元尋職津貼，最長3個月最高1萬8,000元；青年於參加計畫期間（90日）內成功就業，並穩定受僱滿90日及180日後，另可分別申請2萬元及1萬元就業獎勵金，合計最高可領取4萬8,000元，減輕青年畢業後求職期間的經濟壓力。

勞動力發展署表示，該計畫自推動以來持續獲得青年肯定，截至2026年4月底，已有1.1萬名青年符合資格並投入求職準備，顯示青年對就業支持措施需求殷切，亦反映政策推動成效逐步展現。

勞動部也透過「投資青年就業方案第二期」，整合職涯探索、就業媒合、職業訓練及創業輔導等資源，持續完善青年就業支持體系，陪伴青年在職涯起點穩健前行，開創更多發展可能。

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