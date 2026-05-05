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勞動節發3200元禮券！他嫌公司小氣 網反羨：只獲得加發工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，公司今年勞動節僅發放價值3200元的禮券，讓他覺得有些寒酸，甚至認為至少應該發半個月甚至一個月獎金才合理。示意圖／AI生成
一名網友抱怨，公司今年勞動節僅發放價值3200元的禮券，讓他覺得有些寒酸，甚至認為至少應該發半個月甚至一個月獎金才合理。示意圖／AI生成

一名網友抱怨，公司今年勞動節僅發放價值3200元的禮券，讓他覺得有些寒酸，甚至認為至少應該發半個月甚至一個月獎金才合理。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「勞動節你們發了什麼？」為題，指出自己目前在高雄工作，今年勞動節公司發放3200元禮券，認為勞動節至少應該發一個月或半個月獎金，直言只發幾千元禮券「很寒酸」。

這名網友進一步指出，公司制度有規定，除了年中與年終獎金外，全年還會額外發放總價值1萬8800元的禮券，並分4次發放。

貼文一出後，不少網友都相當羨慕，紛紛表示「待過四家公司，勞動節都沒發」、「什麼！勞動節竟然還有獎金」、「第一次聽到勞動節有獎金」、「出社會工作很多年，換好幾個工作都是小公司，不曾拿過51勞動節的禮金」、「拿過200塊禮券，只能花在公司的產品上」。

此外，也有不少網友抱怨「30人小公司，啥屁也沒有，反而更忙」、「什麼都沒有，還要上班」、「發了一堆工作讓我加班」、「100人左右的公司，0，什麼都沒有，有給很不錯耶」、「全球3萬人的外商，什麼都沒有」。

事實上，一家公司的薪資以及福利政策，通常關係到能不能吸引人才來應徵。本站曾報導，一名女網友分享，朋友在傳產上班，很渴望能遠端工作，讓她相當好奇，其他公司有沒有特別的福利？

對此，不少網友都分享自身經驗，指出「久任金幣，每5年發一次，1年1錢計算，待個30年可以領15兩」、「之前公司有喝飲料、下午茶福利金，都會點飲料，喝到怕」、「無限零食、飲料、水果，每月健身課程補助」、「個人用餐收據無限報銷」、「我朋友的公司每年有4次捐血公假，有捐血還有半日薪水」。

勞動節 禮券 高雄

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