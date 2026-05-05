今年第一季職災50人死亡…比去年同期少9人 台中減少最明顯

勞動部今（5）日公布115年第1季全產業重大職業災害死亡統計，截至3月31日止，全產業重大職災死亡人數為50人，較114年同期59人減少9人，降幅約15％，整體職災死亡人數呈現下降趨勢。其中，新北、桃園職災死亡人數並列全國最高，各7人、台南市6人次之。台中市降災最明顯，比去年同期減少8人。

勞動部職安署綜規組組長曹常成指出，雖然今年第一季的重大職災死亡人數較去年同期下降，但營造業仍為高職災產業，今年第1季營造業死亡人數為27人，占全產業54％，並且以「墜落」事故最為嚴重，致死比例高達63％、17人。

就縣市別分析，曹常成指出，115年第1季新北市及桃園市各有7人死亡，為全國最高，台南市6人次之。新北比去年同期多3人，桃園多1人，南部科學園區也增加2人，推測跟縣市就業人口、南科興建工程案量多有關。

台中市降災表現佳，與114年同期相較，減少8人。曹常成說，向市府初步了解，台中實施供應鏈導入機制，由大廠帶小廠，由上游大廠協助承包商安全管理、防災，同時台中也啟動「高處不生憾一建築工地墜落打擊專案檢查」，聚焦轄內的高處墜落職災，針對致災因子進行強化檢查跟輔導。除此，彰化縣也減少3人，由中區職安衛中心定期跟縣市政府召開平台會議，加強局處橫向合作減災。

勞動部表示，今年1月起已推動「強化職場減災行動計畫」，監督檢查措施上，修訂停復工作業要點，全面檢討因設施不良致災者，並改善同類型危害；就職災累犯的事業單位擴大停工範圍，並要求高階主管出席復工審查，落實管理責任。此外，訂頒加強監管執行計畫，針對「高職災」及「高違規」事業單位列管並公開名單，要求限期改善、定期回報，強化究責機制；公私協力方面，也陸續與營造業、特定製程產業等相關公會及團體簽署安全衛生合作備忘錄，強化產業內部自律管理。

勞動部強調，未來將持續整合外部資源，與地方政府及各產業公協會密切合作，協助事業單位提升自主管理能力，並鼓勵地方政府與勞動檢查機構建立減災平台，結合產業界、相關專業團體、工會及職業災害預防與重建中心的能量，持續降低職業災害發生風險。