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薪資撐不住生活！10年公務員想離職 前輩勸留：外面更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著生活成本上升，一名公務員表示薪資已難以支撐家庭開銷，讓他動了離職念頭。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
隨著生活成本上升，一名公務員表示薪資已難以支撐家庭開銷，讓他動了離職念頭。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

做了10年的工作如何撐下去？一名公務員坦言，隨著生活成本上升，原本不算差的薪資如今已難以支撐家庭開銷，讓他動了離職念頭，同時也好奇，為何仍有不少人能在公職體系待到10年以上？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「決定離職了」為題發文，指出自己從事公職已滿10年，回想剛入職時薪水還算體面，但隨著要負擔房貸與育兒開銷，經濟壓力逐漸加重，讓他開始思考轉換跑道，也好奇那些待超過10年的前輩，究竟是基於什麼理由選擇繼續留下？

貼文一出後，不少過來人都分享自身經驗，紛紛表示「我老婆也是公務員，昨天報稅發現她10年年資也年薪百萬了，就算在台北也是夠用了吧」、「我跟我先生都是公務人員，有小孩、有房貸，但沒車貸，夠付，就是單純喜歡穩定」、「公務員現在的好處是沒辦法輕易被辭退，出去外面加油，看老闆臉色了」、「我公務員10年，周遭同學薪水大部分比我低」。

此外，也有部分網友回應「因為學的專業去外面更低薪所以待了15年」、「高考滿年資後最爛也有月薪70K，年薪100以上，反正文組如我是沒啥好抱怨」、「如果你是文組而且大學畢業後沒在外面工作過，待遇比公務員更差的機率蠻高的」、「都做10年了，想清楚再做決定」。

事實上，公職因為相當穩定，競爭程度也非常激烈。本站曾報導，一名網友分享，近期考試院公布最新數據，發現錄取者多來自頂尖大學，其中一般行政前五名依序為台大、政大、北大、成大和輔大；人事行政則由政大奪冠，其餘包含台大、北大、國立臺灣師範大學、國立中興大學，前幾名幾乎清一色為頂尖學校，讓他相當震驚。

對此，不少網友都表示「沒意外絕大多數人的背景都是文組，才會想考公務人員」、「有台成，完全沒有清交，是因為台成文組比較多嗎？」、「純文組沒有雙主修輔系，對編輯記者文字工作沒興趣，只好去考國考了」、「文組天花板」、「當一個國家的人民搶著當公務員，那真的該注意了…」、「受薪階級的文組起步能有個月薪6W以上的工作，就算非常好了」。

公務員 離職 薪資 文組

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