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傳產奇葩潛規則？新人趁空檔趴桌養神 慘遭主管嗆「觀感不佳」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名傳產新鮮人在規定的休息時間趴桌小憩，卻被主管以「影響其他同仁、觀感不佳」為由嚴厲制止，讓她相當不解。示意圖／Ingimage
一名傳產新鮮人在規定的休息時間趴桌小憩，卻被主管以「影響其他同仁、觀感不佳」為由嚴厲制止，讓她相當不解。示意圖／Ingimage

職場新鮮人除了要盡快熟悉業務，往往還得適應各家公司不成文的「潛規則」。近日，一名剛踏入傳統產業的女網友發文大吐苦水，表示自己趁著明文規定的休息時間趴在桌上小憩，竟遭主管敲桌制止，理由是「觀感不佳」。

該名網友在Dcard發文表示，某天因為熬夜導致眼睛十分痠澀，便決定在公司明訂的「休息空檔」趴在辦公桌上閉目養神。沒想到才剛趴下，主管立刻上前敲桌關切。當原PO解釋自己只是在利用時間休息時，主管竟當面訓斥：「不能趴著喔！辦公室還有其他主管同仁在工作，這樣觀感不好。」並強調若身體真的不適，應該直接請假。

這番言論讓原PO滿腹委屈。她翻出工作說明書指出，白紙黑字寫明這段休息時間的性質與「午休」完全相同。她無法理解，為何同樣是休息，中午就可以光明正大地睡覺，下午趴一下卻會被扣上「觀感不佳」的大帽子。

文章曝光後，立刻引發廣大網友的共鳴，許多過來人直指這就是傳統產業的通病：「傳產奇怪規定真的很多」、「爛工作建議馬上走人」、「老闆開心就是規矩」、「扣錢太誇張」、「不意外，這就是『傳慘』」，認為這類公司文化往往較為保守、規矩繁多且缺乏彈性。

職場 熬夜 主管 傳產 傳統產業

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