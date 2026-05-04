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影／降低職災與改善缺工 洪申翰呼籲企業主將心比心改善職場環境
勞動部長洪申翰與勞動部職業安全衛生署長林毓堂上午一起出席「特定製程產業工作環境改善合作啟動活動」，洪申翰會前面對印度移工等問題未回應，快速步入會場。
勞動部長洪申翰致詞時表示自己來到勞動部有兩個重要的工作目標，希望能夠大幅的降低職災的風險與改善缺工問題。提到很多傳統產業都對年輕人的引進方面蠻頭痛的，所以為什麼覺得應該特別重視特定製程產業的工作、職場的改善，這樣才有機會把年輕人留下來。
洪申翰分享一位冷氣師父跟他說，如果我們相關作業的安全沒有辦法改善的話，沒有一位媽媽願意讓自己的小孩進到這樣高風險的工作。呼籲企業主將心比心，如果你的小孩時常需要暴露在高溫、粉塵、化學品、噪音、很大負重的工作，恐怕大家都不太願意讓自己的小孩進到這個工作，所以大幅度的改善工作現場，不只是對勞工的安全、健康有幫助，對企業的競爭力也很有幫助。
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