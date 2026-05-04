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「這麼好的工作留給別人」社畜看了都懂！最狂離職理由引共鳴：講實話也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／AI生成
示意圖，非新聞當事者。圖／AI生成

最近有一篇關於創意離職理由的討論在社群平台上掀起熱議。一名網友在Threads上分享了一則幽默又犀利的離職原因，隨後該內容被轉貼至Dcard，並以「看過最棒的離職原因」為題，引發廣大網友的熱烈討論。

原PO在貼文中提到，自己看到的離職理由中，最具創意且引人深思的包括「這麼好的工作留給下一個人做」以及「腸胃不好，消化不了領導畫的餅」。這些話語不僅幽默風趣，更巧妙地傳遞出對職場現況的觀察與感慨。

「這麼好的工作留給下一個人做」這句話被網友視為經典之作。原PO指出，這句話表面上似乎是對公司的讚美，但細細品味之後卻隱含了委婉的諷刺意味，讓人會心一笑。而「腸胃不好，消化不了領導畫的餅」則直擊職場中常見的「空頭支票」問題，充滿幽默感的同時也道出不少上班族的心聲。

此貼文一經發布，立刻吸引大量網友留言參與討論。許多人對這些創意離職理由大加讚賞，認為「字很好看，話很好聽」，更有人表示：「這樣的表達方式真是藝術！」然而，也有網友直言：「就算講實話，公司會改嗎？不會。」展現出對當前職場環境的無奈。

此外，討論串中也湧現了許多網友分享自己的離職經驗。一位網友透露，自己曾在離職原因上寫下「公司違反勞基法」，雖然真實，但事後回想起來覺得過於直接，不免有些後悔。另一位網友則分享了與人資面談時的無奈經歷，他坦言如實反映了主管的問題，但卻得到人資一句「今天你講的都留在這間會議室裡，我不會講出去」，讓他忍不住吐槽：「那我講屁啊？」

離職 職場

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