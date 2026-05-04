南市永康就業徵才周六登場 逾半月薪3萬5以上、最高10萬

去旅行買伴手禮送給親友，未必合符對方心意，但也毋須直接丟棄吧？台灣有女生在網上發文表示，根據自己在辦公室的觀察，有同事買伴手禮回公司派發時，有人會直接當面表示「我不喜歡這個，不用給我」、「我之前去過了

2026-05-03 09:03