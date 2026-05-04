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南市永康就業徵才周六登場 逾半月薪3萬5以上、最高10萬
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心本月9日上午將在永康區南大附中辦理現場徵才活動，36家業者提供近2000職缺，超過一半月薪3萬5000元以上，最高更達10萬元。
雲嘉南分署永康就業中心說，這場徵才活動也是永康區年度最大一場，周六當天上午9時30分至12時30分在南大附中學生活動中心舉行，協助新鮮人、轉職族及各年齡層求職者順利接軌職場。
參與企業橫跨科技、製造、餐飲、服務及零售等多元產業，包括台積電、聯亞科技、穗高、緯穎智造、艾爾斯、矽品精密工業、台灣矽科宏晟、Garmin台灣國際航電、光洋應用材料、和德昌、王品餐飲及新光三越百貨等知名企業，有5成薪資達3萬5000元以上。
其中，台灣矽科宏晟研發工程師月薪最高可達10萬元，矽品精密工業多項工程師職缺起薪近5萬元，台灣國際航電也提供400個固定日夜班職缺。另有約7成職缺不限工作經驗，特別適合社會新鮮人、轉職者及二度就業婦女。
永康就業中心主任李奇玫表示，現場也將提供55歲以上求職者、退休人士及二度就業婦女專屬就業諮詢與媒合服務，協助中高齡者延續職涯價值。
此外，現場亦提供履歷健檢、模擬面試等服務，協助釐清職涯方向、提升面試自信，讓求職之路更加順利。
除徵才媒合外，活動現場另安排職訓推廣、手作DIY互動體驗、義剪服務、多元單位設攤，視障按摩以及限量早鳥禮與求職摸彩等活動。
相關資訊可至雲嘉南分署網站查詢，或搜尋臉書關鍵字「賈好嘉」，亦可電洽永康就業中心（06）2038560。
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