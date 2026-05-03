月薪3萬想翻身5萬！25歲女求轉職攻略 網揭現實：學歷還是關鍵

一名25歲女網友在Dcard發文表示，目前月薪約3萬元出頭，雖然工作相對輕鬆，但她希望利用空閒時間提升自己，尋求進入月薪5萬元以上工作的機會。她坦言自身為私立大學畢業，過去多為餐飲店長相關經驗，對未來職涯方向感到迷惘，也忍不住問「還有機會翻身嗎？」

原PO補充，自己過去曾長期打工、同時兼多份工作，但因身體狀況不佳，最終離開高壓的餐飲職場。如今希望透過考證照、學習技能等方式轉型，尋找更穩定且長遠的發展機會。

貼文曝光後，有網友提供實際建議，例如考取多益、進入航空或外商體系，或轉往社區總幹事、科技業等薪資較高領域；也有人建議「先了解自己的人格特質，避開自己的短處，再選擇方向去碰撞及學習」。

不過，也有網友直言現實限制，「大公司基本上一定看學歷，可能還要碩士」、「沒什麼經驗，除非妳加班或超長工時才會5萬吧」、「普通人就是這樣靠時間跟勞力換錢，尤其是妳自己都說不出來自己的價值在哪的時候」。

另有Dcard女網友分享自身經歷，表示畢業後頻繁轉職，曾做過服務業、業務與基層工作，卻始終難以累積穩定職涯，甚至未曾領過年終獎金，坦言在學歷與技能不足的情況下，「越來越不知道自己能做什麼」。

該網友指出，近期開始考慮轉向公職或國營事業，認為相較一般職場，這類工作起薪較高且具穩定性，但仍擔心非本科背景難以應付考試，加上過去頻繁換工作，對未來求職信心不足。