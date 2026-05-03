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只會裝可愛沒用！黃大米揭富二代接班慘痛經驗：不懂就等著被算計

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米指出，人到一定年紀後，比起外表或討喜個性，「懂得生存」才是關鍵。 示意圖／ingimage
作家黃大米指出，人到一定年紀後，比起外表或討喜個性，「懂得生存」才是關鍵。 示意圖／ingimage

作家黃大米在臉書發文指出，人到一定年紀後，比起外表或討喜個性，「懂得生存」才是關鍵。她強調，具備數字觀念與敏感度，不僅能避免被欺騙，也能在職場與生活中保護自己。

她分享一名朋友的親身經歷，該名女子家境優渥，父親過世後被迫接手公司，但面對大量報表與文件卻完全看不懂，導致在管理過程中逐漸失去掌控力，甚至察覺資深員工疑似挪用資金，卻苦無證據。

該名女子坦言，「老臣比你更了解公司，他們要做手腳，很難查出來」，即使心中有疑慮，卻無法具體指出問題所在，最終只能選擇收掉公司，改以父親留下的資產維持生活，但這段被欺負的經歷，仍讓她難以釋懷。

黃大米也反思，年輕時或許覺得「可愛、無辜」是一種優勢，但隨著年齡增長，這些特質終究會失效，「當年華不再站在自己這邊時，就要靠實力說話」，強調應及早培養專業能力。

她指出，看得懂數字代表能判斷交易是否合理，也能在面對不公平情境時據理力爭，「該計較時還是要計較」，必要時更要懂得運用法律手段保障自身權益。在現實社會中，「數字力與談判能力缺一不可」，唯有具備判斷與溝通能力，才能避免被他人操控，直言「你心中沒有盤算，別人就會盤算你」。

另一方面，也有職場觀察指出，能力之外，「角色與信任」同樣關鍵。Threads粉專分享，新手主管常面臨資深員工質疑，重點不在證明自己多強，而是能否為團隊創造價值，並建立合作關係。

該貼文建議，透過制度設計與公開肯定，將資深同事的經驗轉為團隊資產，並以明確標準與機制降低衝突，當決策能依靠制度推進，才代表真正從「會做事的人」進階為「帶人做事的人」。

主管 升職

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