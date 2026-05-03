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正職太累想辭職！他擬做兩份兼職過生活 網揭現實：年資、貸款都是問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲網友因銀行工作忙碌且幾乎天天加班，讓他萌生辭職念頭，考慮未來改做兩份兼職。 示意圖／ingimage
一名25歲網友因銀行工作忙碌且幾乎天天加班，讓他萌生辭職念頭，考慮未來改做兩份兼職。 示意圖／ingimage

一名25歲網友在Dcard發文表示，目前在銀行上班，工作忙碌且幾乎天天加班，讓他身心俱疲，開始萌生辭職念頭。原PO規劃未來改做兩份兼職，不僅能維持收入，也能讓時間更彈性，好安排旅遊與追星生活，但也擔心「出社會只做兼職，會不會被認為不上進？」

貼文曝光後，引來不少支持聲音。有網友認為這只是人生選擇，「誰敢嘲笑我不上進，我就嗆爆他只會關在辦公室做npc」、「丟臉的是那些明明做正職領三、四萬薪水，在那邊道德綁架別人」、「其實這就是個人的取捨而已，別人的眼光不重要」、「正職領的錢比兼職少、責任又大，還要被慣老闆佔便宜」。

不過也有另一派網友提醒現實面問題，指出兼職較難累積年資，「壞處大概就是沒辦法累計年資，有些銀行不喜歡」、「要找有扣憑的兼職喔，不然之後借錢處處碰壁、利率很差」；也有人從生活面分析，指出兼職未必輕鬆，「連假不一定有薪水、忙起來也不會比較少」，而部分活動如演唱會、簽售會多在周末，正職若能請假仍有彈性。

另一名Dcard女網友也曾分享自身經驗，表示畢業後嘗試多種正職工作，但因個性內向、難以融入職場人際關係，常感到焦慮，最終選擇轉為兩份兼職：早上物流、晚上超市，合計月收入約4萬多元，外加投資收入，每月可多約4至5千元。

她表示，兼職每段工時僅4小時，不僅壓力較小，也較容易與同事相處，下班後甚至會一起出遊，「這是以前正職感受不到的快樂」，但也坦言隨著年齡增長，仍會懷疑「25歲還在打工，真的可以嗎？」

對此，不少網友給予正面回應，「過得開心比較重要」、「薪水甚至比一些正職高」、「工時更短卻能維持收入」；也有人指出，長輩常強調正職較穩定，但實際上「心理狀態穩定更重要」，認為兼職並非退而求其次，「對自己人生負責就好」。

職場 打工 薪水

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