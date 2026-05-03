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伴手禮不合心意！同事竟直丟垃圾桶 比例極高令人想不到

香港01／ 撰文／田中貴
去旅行買伴手禮送給親友，未必合符對方心意，但也毋須直接丟棄吧？餅乾示意圖。(美聯社)
去旅行買伴手禮送給親友，未必合符對方心意，但也毋須直接丟棄吧？餅乾示意圖。(美聯社)

去旅行買伴手禮送給親友，未必合符對方心意，但也毋須直接丟棄吧？台灣有女生在網上發文表示，根據自己在辦公室的觀察，有同事買伴手禮回公司派發時，有人會直接當面表示「我不喜歡這個，不用給我」、「我之前去過了，這沒有很好吃」，如果送禮同事放在大家的辦公桌上，當該人不想要，會直接放回送禮者的辦公桌，或是直接丟到垃圾桶。原PO指大約有三分之一的人都會做出相關行為，且並非針對特定人士，她疑惑「東西送人後要怎麼處理是收禮人的自由，但不是應該建立在不傷害到對方的前提下嗎？還是其實是我太高敏？」。

帖文引來許多網友討論，「不是你太敏感，純粹是他們沒禮貌而已」、「我會選擇換個工作環境，我覺得這些人就是沒禮貌沒同理心，完全不想跟這種人上班」、「不是你的問題，是你們公司聚集了一堆沒禮貌的人」。

過往做法︰先收下

原PO在「Dcard討論區」表示，以前讀書時，如果實驗室的同學去旅行後，帶同伴手禮回來，「大家都會無條件先收下」，如果不想要，通常「在送禮的人不在場時轉送給別人」、帶回家給家人或室友，或者帶回家再處理。

原PO認為要方便送禮者

原PO表示「人家都有心準備了，當面拒收會讓對方下不了台」，包括不會直言「拿去送別人啦，不要浪費」，「別人」可能都有伴手禮，有機會導致囤積，令到送禮者感到煩惱，疑惑「能夠再送給誰」。

同事拒收伴手禮 丟在辦公室垃圾桶

原PO工作約3年，發現辦公室同事會直接當面，向送禮者表示「我不喜歡這個，不用給我」、「我之前去過了，這沒有很好吃」；如果送禮者把伴手禮放在大家的辦公桌上，同事一旦拒收，會直接放回去對方的位子，甚至丟在辦公室垃圾桶。

多達三分之一同事有類似行為

原PO指出，大概有三分之一的同事都有類似行為，且非針對特定人士，「比例高到我開始思考是不是他們的做法其實沒有不禮貌」，但明明「東西送人後要怎麼處理是收禮人的自由」，不應建立在不傷害到對方的前提，甚至質疑自己是否太敏感。

網友︰這種態度不要送了

大量網友留言指「個人覺得丟在辦公室的垃圾桶很惡質，再爛也是心意，搞得好像霸凌一樣」、「就是沒禮貌，不喜歡帶回家處理」、「這種態度不要送了」。

日本機構︰伴手禮是加深與重要之人關係的文化行為

日本OMIYAGE振興會（Japan OMIYAGE Promotion Association）曾於2025年11月進行一項大型跨市場調查，成功訪問總共2158位來自中港台韓的消費者，深入剖析各地選購伴手禮的行為及偏好。調查顯示，38.3%受訪者會送給同事，16.2%會送給上司，振興會認為伴手禮是加深與重要之人關係的文化行為，相信「把更好的東西，送給更珍貴的人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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