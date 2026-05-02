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移工雇主籲停徵「就業安定費」 人權團體立場不同一度對峙
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天在凱道舉辦「2026雇主日凱道大集會」，號召失能家庭、中小企業及農漁業雇主走上凱道，頂著烈日表達對現行長照與移工制度的不滿，現場高喊「照護零空窗、停徵就業安定費」等口號。批政府不能只要求雇主付就業安定費、承擔管理責任，卻但沒有相對應的保障。
多名聘僱移工的雇主坐著輪椅到場參與，強調照護需求迫切，制度卻未提供穩定支持。與會者指出，在現行制度下，雇主除須負擔就業安定費外，還需承擔移工管理責任與照護空窗風險，但相關配套與保障不足，導致家庭與產業雙重壓力加劇。來自產業界、農業及漁業的雇主亦到場聲援，反映人力短缺與制度成本問題。
現場有主張維護外籍移工權益的人權團體，手舉相反意見的手牌一度要闖入會場，兩派人馬一度對峙，遭警方制止驅離。
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