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你中了嗎？他列「神仙工作3條件」 一票人驚醒：原來我很幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己認為真正理想的工作，其實不一定要薪資頂尖或福利爆棚，只要能準時下班、假日不被打擾，還能存到一點錢，就已經堪稱「神仙等級」。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己認為真正理想的工作，其實不一定要薪資頂尖或福利爆棚，只要能準時下班、假日不被打擾，還能存到一點錢，就已經堪稱「神仙等級」。示意圖／AI生成

高薪真的就是好工作嗎？一名網友分享，自己認為真正理想的工作，其實不一定要薪資頂尖或福利爆棚，只要能準時下班、假日不被打擾，還能存到一點錢，就已經堪稱「神仙等級」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，許多人對好工作的想像，往往集中在高薪、頭銜或公司福利，但實際進入職場後才發現，能長久待下去的關鍵，其實是生活是否能維持平衡。

這名網友進一步指出，如果每天可以準時下班回家，好好吃一頓飯，假日也不用隨時盯著通訊軟體、擔心臨時被交辦工作，這樣的環境本身就相當難得，若辦公室氛圍單純，沒有複雜的人際鬥爭，加上每個月薪水扣除基本開銷後，還能存下一點積蓄，直言「這種工作已經是神仙等級」，遠比表面光鮮的條件更實在。

貼文一出後，不少網友都表示「都中了，我去公司只在乎中午吃什麼，吃飽了就趕快睡覺」、「我今天才在抱怨工作，原來我在神仙等級的地方工作，我該知福惜福」、「那我已是超越神仙等級了，因為我還加上離家近，只有3分鐘路程」、「光不用一直看LINE就很好了」、「真的，還有不要有情緒化的老闆或主管」、「原來我們公司每個員工都是神仙，我在天庭打工」。

出社會工作後，多數人在意的無非是薪資、升遷、員工福利等條件，但也有人對於辦公環境很要求。本站曾報導，一名網友分享，有些公司會把「開放式座位」當作福利感到不以為然，因大家沒有固定座位，誰先來就先找位子坐，有時自己比較晚到，就只能坐在主管附近，每次都有被盯著的感覺。

對此，不少網友吐槽「別傻了，省成本而已，說成福利太幽默了」、「用這種辦公室上班壓力根本超大！誰想看到主管啊，而且還沒固定位置」、「我還是喜歡沒人看得到我的角落」、「面試時看到這種辦公室直接走人」、「這樣不就表示每天都要把東西帶回家？」、「這種感覺更麻煩，選位子前是不是還要閱讀空氣」、「超不喜歡這種座位，有個人空間比較重要」。

薪資 職場

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