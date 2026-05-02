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離開台積電才後悔！他嘆「1年抵外面2年」 過來人曝回鍋條件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己曾在台積電工作2年就離職，沒想到轉職後才發現薪資落差驚人，直言「台積電1年幾乎等於外面2年」，因此萌生回鍋念頭。示意圖，歐新社
一名網友分享，自己曾在台積電工作2年就離職，沒想到轉職後才發現薪資落差驚人，直言「台積電1年幾乎等於外面2年」，因此萌生回鍋念頭。示意圖，歐新社

護國神山台積電一直都是不少人心中的夢幻企業，一名網友分享，自己曾在台積電工作2年就離職，沒想到轉職後才發現薪資落差驚人，直言「台積電1年幾乎等於外面2年」，因此萌生回鍋念頭。貼文一出後，不少過來人直言回鍋其實不太容易。

這名網友在Dcard以「有人回鍋台積成功的嗎？」為題，指出年輕時不懂事，做了2年就離開台積電，到外面職場打拼後，才明顯感受到薪資與福利差距，讓他後悔當初的決定，也好奇是否有機會重返原公司？

貼文一出後，不少網友分享自身經驗，指出「工作1年就離職，中間讀了一個碩士，後來有順利回鍋台積電」、「N年前回鍋成功，出去晃了3年，最後又回到台積電」、「身邊有女同事成功回鍋，但詳情沒有特別問」、「離職6年多，前陣子被前主管找回去工作」、「有認識台積四進三出的學長，真強者」。

不過，也有部分網友認為，成功案例是少數，回應「與其找曾離職的人回來當新人，不如直接找新人，畢竟每年都一堆人應徵」、曾經離職過的人，除非背景很強或有主管擔保，否則回鍋機率不高」、「要回去很難，通常要有人推薦」、「除非你背景很硬，或是當年紅人，不然普通人不太可能」、「很難喔，現在要回鍋真的偏難，除非有人可以擔保你進來」。

雖然不少人將進入台積電視為職涯目標，但也有人在高壓環境下萌生離職念頭。本站曾報導，一名女網友分享，她在中科台積電擔任工程技術員約3年的時間，因工作壓力，開始思考是否要「下山」，也憂心年紀漸長後更難轉職，好奇詢問「還有哪些不錯的公司可以去？」。

對此，不少內部員工提出實用建議，指出與其貿然離職，不如善用公司內部轉職制度（JOS），尋找較適合的職缺或廠區，回應「我建議JOS到新廠，機台少，蠻爽的」、「何不JOS勒？現在的福利是外面比不上的，或者轉廠之後總有機會回去的」、「不然JOS到隔壁AP5去試試？封裝廠機台少人力也精簡，但可能就是代班會少一點」、「那妳申請JOS啊？真的不行再走也不遲，反正妳都做準備要下山了」。

台積電 護國神山 離職

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