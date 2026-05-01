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長榮航空開放空服員戴眼鏡 執勤可穿黑色皮質便鞋
因長時間配戴隱形眼鏡易致眼睛乾澀不適，繼中華航空、台灣虎航後，長榮航空今天表示，即日起開放空服員執勤可配戴眼鏡，並可自選與制服相襯黑色皮質便鞋。
空服員因排班特性以及時差問題等，可能導致生理期混亂，或面臨椎間盤凸出、靜脈曲張等職業傷害，而長時間配戴隱形眼鏡也容易讓眼睛感受乾澀或不適。
長榮航空近期內部發布公告，鬆綁執勤配戴眼鏡規定。長榮航空透過文字說明，即日起開放客艙組員執勤時可配戴眼鏡，同時可自行選購與制服相襯並能展現優雅形象黑色皮質便鞋，以安全舒適為原則。
在長榮航空之前，華航已在去年12月4日開放客艙組員執勤時可配戴框架眼鏡，其中眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，並需隨身攜帶備用眼鏡，並自今年元旦起，開放客艙組員在機上執勤時，可穿著自購黑色運動便鞋。
台灣虎航同樣持續關注員工執勤時的工作舒適度，自今年1月起開放客艙組員可配戴眼鏡執勤，至於穿著運動鞋部分，將配合新制服專案的規劃。
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