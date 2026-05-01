影／移工「空窗期」雇主長照壓力大 民團提4大訴求促改革

許多公司在徵才時都會要求求職者要有相關技能或基本電腦操作，但有一名大學生透露去年曾在某公司實習，遇到同樣是實習的同事不會用Excel，還頻頻向他求助，讓他好奇想問「新人不會Excel是公司要教嗎？」

2026-04-30 17:28