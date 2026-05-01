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影／移工「空窗期」雇主長照壓力大 民團提4大訴求促改革

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
「廢除空窗期聯盟」總召林秉洋痛訴現行「空窗等待期」已成惡法，造成無數家庭陷入更沈重的經濟負擔，迫使重疾身障長者頓失照顧的窘境，無數家庭雇主不得不退出勞動市場自己在家照顧。記者蘇健忠／攝影
「廢除空窗期聯盟」總召林秉洋痛訴現行「空窗等待期」已成惡法，造成無數家庭陷入更沈重的經濟負擔，迫使重疾身障長者頓失照顧的窘境，無數家庭雇主不得不退出勞動市場自己在家照顧。記者蘇健忠／攝影

今天是五一勞動節，移工雇主團體「廢除空窗期聯盟」在教育部前陳情，指現行空窗等待期與相關制度加劇照護與經濟壓力，呼籲修法改善。聯盟邀請全台雇主參與，針對「聘雇空窗期」、「免繳就業安定費」、「廢除一站式講習」及「預繳機票保證金」等議題提出訴求。

聯盟總召林秉洋表示，廣大本國勞工同時也是長照家庭雇主，在今天集結發聲，批評「空窗等待期」已成惡法，導致家庭照護中斷與經濟負擔加重，甚至迫使部分家庭退出勞動市場自行照顧，進一步擴大人力缺口。

林秉洋指出目前全台失聯移工人數已逾9萬人，其中家庭看護工約2萬多人。當移工失聯或發生勞資爭議時，雇主須經歷空窗等待期，期間不僅無法遞補人力，仍須負擔住宿費與就業安定費，形成照護與財務雙重壓力。林秉洋呼籲政府應核准雇主及時遞補人力，以降低照護中斷風險。

「廢除空窗期聯盟」邀請全台雇主參與集會，痛訴現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法，造成無數家庭雇主陷經濟與照顧雙困境。志工舉著標語向路過機車騎士表達訴求。記者蘇健忠／攝影
「廢除空窗期聯盟」邀請全台雇主參與集會，痛訴現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法，造成無數家庭雇主陷經濟與照顧雙困境。志工舉著標語向路過機車騎士表達訴求。記者蘇健忠／攝影

「廢除空窗期聯盟」邀請長照家庭雇主在五一勞動節上街，痛訴現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法。記者蘇健忠／攝影
「廢除空窗期聯盟」邀請長照家庭雇主在五一勞動節上街，痛訴現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法。記者蘇健忠／攝影

「廢除空窗期聯盟」上午陳情，指現行空窗等待期與相關制度加劇照護與經濟壓力，呼籲修法改善。聯盟邀請全台雇主參與，針對「聘雇空窗期」、「免繳就業安定費」、「廢除一站式講習」及「預繳機票保證金」等議題提出訴求。記者蘇健忠／攝影
「廢除空窗期聯盟」上午陳情，指現行空窗等待期與相關制度加劇照護與經濟壓力，呼籲修法改善。聯盟邀請全台雇主參與，針對「聘雇空窗期」、「免繳就業安定費」、「廢除一站式講習」及「預繳機票保證金」等議題提出訴求。記者蘇健忠／攝影

教育部 雇主 移工

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