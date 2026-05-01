缺工潮下光高薪不夠？YZ世代求職條件TOP 10揭曉 薪資、工作彈性成關鍵

過去找工作，是求職者擠破頭搶進大公司；現在，卻越來越像是企業在排隊等人挑。在缺工潮席捲之下，「人選工作」的趨勢越來越明顯。曾經被視為標配的「大品牌、高起薪、鐵飯碗」，對Y、Z世代而言，早已不再是唯一答案。

對於出生於1981年至2010年間的這群人來說，工作不只是賺錢的工具，而是一場關於自我價值與生活品質的選擇。他們不再輕易買單共體時艱的說法，反而更在意：下班後的時間能不能真正屬於自己？工作環境是否尊重個體？企業文化夠不夠透明？

同時，AI浪潮也正在重塑職場競爭力。「會不會用AI」，也逐漸成為新一代求職者的基本配備。甚至有人在面試前，就開始反向觀察公司，有沒有導入AI工具？是否提供相關培訓？能不能讓自己持續升級。在這場求職主導權翻轉的浪潮中，究竟什麼條件，最能打動新世代？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「YZ世代求職在意條件TOP 10」，帶你看見他們心中，一份理想工作該具備哪些條件。

No.10 調薪幅度

示意圖／pixabay

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對求職者來說，起薪固然重要，但更讓人無力的，其實是「薪水動得太慢」。根據104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，雖然有63.9%的企業預期在2026年調薪，但平均幅度約4.5%，而且不少人直言「加薪像抽卡」，不只幅度小，連調整頻率也低，等到調薪時，物價早就先漲一波。網友哀嘆「物價高不可怕，可怕的是薪水撐不起來」。

★ 如何替自己創造加薪空間？

yes123求職網發言人楊宗斌指出，談薪水與升遷不能只靠感覺，而是要拿出具體成果，例如在專案中創造多少營收、節省多少成本，或展現跨部門整合能力，讓自己的價值被看見。

他也補充，薪資成長不只看個人表現，還與是否持續學習新技能、公司整體營運狀況，以及談薪時機與職場人際互動息息相關；這些條件逐步累積，才更有機會往理想的薪資與職位邁進。

No.9 準時上下班

Freepik

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隨著越來越多人重視工作與生活的界線，「準時下班」對不少YZ世代來說，逐漸成為重要考量。

有網友於Dcard分享，帶領剛入職的新鮮人時，發現對方即使工作未完成，仍準時下班，甚至連隔天開會要用的報表也未處理好就離開；下班後傳LINE交辦事項，也始終未讀未回，引發「準時下班與工作責任如何取捨」的討論。

貼文掀起兩派聲音，一方認為「只知道維護自己權益，不知道自己的責任在哪裡」；另一方則覺得「因為公司加班不給報加班費，所以每天最重要的事就是準時下班」、「下班了我的時間就是我的，不然哪叫下班」。

★ 責任制如何拿捏界線？

yes123求職網發言人楊宗斌指出，俗稱的「責任制」其實已有相關法規界定，並非所有職務皆適用，但在實務運作中，仍不時出現認定模糊或適用範圍爭議的情況。當工時界線不清，容易落入灰色地帶，例如部分企業一方面透過打卡制度掌握出勤，另一方面在加班費計算上產生不同解讀，並要求員工完成既定工作。長期而言，相關做法可能對勞工權益保障與工作負荷帶來一定影響，也引發外界對過勞風險的關注。

No.8 升遷機會

對不少求職者而言，相較於起薪高低，更在意的是未來是否具備明確的升遷與發展空間。

觀察近年趨勢，YZ世代傾向主動規劃職涯，不少人選擇投入「MA儲備幹部計畫」，藉由企業提供的系統化培訓與清晰升遷機制，加快職涯成長步調，降低對年資累積的依賴。以富邦金控為例，其MA計畫約為期2年，期間規劃2次升遷機會，提供較為明確的發展路徑。

★ 升遷不只一條路！雙軌職涯成新選擇

追求卓越並不只有「晉升管理職」一條路。有人選擇往主管職發展，也有人更傾向深耕專業能力。信義房屋的信義雙7明日之星計畫採取「雙軌職涯路徑」，讓員工可依自身職涯規劃，選擇深耕業務領域成為「超級業務」，或朝管理職發展，挑戰3年內晉升分店主管；過去曾有員工入行約2年、年僅24歲就成為店主管的例子。此類制度設計回應多元職涯需求，也使升遷標準不再僅以年資為依據，而是更著重個人績效與能力表現。

No.7 符合興趣或學以致用

示意圖／Shutterstock

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很多人在畢業前夕都會陷入焦慮，花了四年讀的專業，進入職場後真的用得到嗎？根據 yes123求職網「校園徵才季調查」，在可複選情況下，有55.6%的求職者將「符合興趣」視為重要考量，另有34.1%希望能「學以致用」。

在尚未真正進入職場前，是否真的適合，往往難以判斷。對於迷茫中的新鮮人，有網友建議「反正還年輕都試看看」、「先找到大公司預設一年後看是否要換跑道，做了才知道自己喜不喜歡」。

★ 職涯方向由自己作主

這樣的探索過程，也讓「能不能在工作中保有調整方向的空間」變得更重要。像信義房屋除了提供新人前半年5萬元保障薪，也設有30天工作鑑賞期，讓新人先真正走進工作現場，確認自己適不適合；若鑑賞期後發現不適應、選擇離開，也可領取5萬元轉職金。對剛出社會、還在摸索方向的人來說，這樣的安排能降低轉職初期的試錯壓力，也讓職涯規劃不必一次定型，而是保留更多轉彎與延伸的可能。

No.6 公司規模

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不少人在投履歷時，常在大公司與新創團隊之間猶豫。看似只是規模不同，背後卻牽動工作內容與未來發展，讓人一時難以抉擇。

★ 大公司 VS. 新創團隊怎麼選？

網友形容「去大公司就像是進入一台運轉超順的機器」，1111人力銀行發言人莊雨潔指出，大型企業制度完善、分工明確，資源充足，也有機會參與跨部門或國際專案，適合想打好基礎、累積經驗的求職者。yes123求職網發言人楊宗斌則補充，大公司起薪通常較具競爭力，但升遷速度較慢、競爭者也多。

相較之下，新創公司多半節奏更快、彈性更高，工作內容更廣，需要同時處理不同任務，甚至有機會接觸核心決策與公司運作。莊雨潔表示，這樣的環境雖然變動性較高，但也讓學習曲線更陡，適合想快速成長、嘗試不同角色，並願意承擔一定風險的求職者。

楊宗斌則提醒，新創公司雖能加快經驗累積，但起薪可能較低、制度尚未完善，也需承擔公司營運不穩定，甚至面臨公司倒閉的可能性。

No.5 通勤時間

示意圖／Shutterstock

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有網友說：「通勤時間太久會厭世」；也有人直言：「不要把時間花在通勤上，買不起就租」；每天通勤多花的那30分鐘，看似不多，長期累積下來卻格外有感。

★ 距離與精力的拉鋸戰

對不少YZ世代來說，通勤早已不只是「從A點到B點」，而更像每天固定上演的體力消耗戰。擠車、轉乘、下雨狼狽趕路，這些看似日常的小事，長期累積下來，「這份工作值得我這樣折騰嗎」？

無論是此次網路聲量觀察，或1111人力銀行調查結果，「交通便利」皆居YZ世代或新鮮人求職考量前五名，在可複選情況下占比更達54.7%。顯示通勤不再只是附帶條件，而是直接影響工作選擇與生活品質的重要因素。

No.4 工作環境

示意圖／Freepik

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現在的面試早已不只是企業挑人，對YZ世代而言，更像是一場「雙向評估」。走進辦公室的那一刻，除了面試內容，環境本身也成為觀察重點。從採光、通風到座位安排與動線設計，都可能影響一天長時間待在其中的感受。

★ 面試時怎麼看環境？

對於YZ世代來說，辦公空間不只是硬體設施，更是企業對員工「心理空間」的一種尊重。不少網友就直言，「起碼基本的乾淨整潔要有吧，一天要待八小時甚至更久耶」，也有過來人分享，「第一份工作是共用大桌子沒隔板的那種，擠在一起很不舒服」；還有人提到「我面試也要先看廁所」、「不喜歡開放式辦公室，但更不喜歡沒固定座位的位子」、「比較在乎吵不吵，有些辦公室真的吵到不行」。

1111人力銀行發言人莊雨潔分享，1111人力銀行發言人莊雨潔指出，求職者在實際到場面試時，也可多留意辦公空間是否整潔、公共區域維護狀況，以及整體環境是否讓人感到舒適；這些看似細微的地方，往往都會影響長時間工作的實際感受。

No.3 個人成長

示意圖／Shutterstock

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YZ世代的焦慮，往往不只是忙碌本身，而是投入大量時間後，卻難以看見明確成長；在產業快速變動的環境下，也進一步加深對「原地踏步」甚至被市場淘汰的擔憂。

現在企業提供的成長機會越來越多元，也更偏向實作，例如跨部門專案、內部輪調，或透過資深同仁帶領，讓能力在工作中累積。隨著AI應用普及，相關工具的培訓也逐漸成為基本配備。

★ 拒絕原地踏步的實戰舞台

好的企業訓練不應該只是「上課」，而是替新人準備一張「容錯實戰地圖」，讓他們在實際工作中有人帶、有人可以問，也能在一次次修正中找到方向。像信義房屋的新人體系，除了有培訓講師提供系統化課程支持，也透過一對一師徒制，由分店優秀學長姐帶著新人學習客戶服務與作業技巧；店長則協助新人釐清業務卡關、調整工作方法。對剛進入職場的人來說，這樣的陪跑機制能減少獨自摸索的時間，也讓能力在實戰中逐步累積。

從另一個面向來看，國際企業也提供不同形式的成長支持。例如Amazon推出「Career Choice」計畫，透過學費補助與技能培訓，降低學習門檻，協助員工為未來職涯累積能力。

No.2 公司福利

現在求職者在意的福利，早已不再侷限於三節獎金或開工紅包。1111人力銀行發言人莊雨潔觀察，福利某種程度反映企業是否真正關注員工的生活品質；在新鮮人求職意向調查中，也有高達59.4%將「公司福利好」列為首要考量，顯示其重要性持續提升。

★ 從「給獎金」到「顧生活」

進一步觀察福利內容，除了基本的彈性工時、遠距辦公與優於勞基法的有薪假外，是否提供育嬰友善環境、子女獎學金，或餐飲補貼等，也逐漸成為吸引YZ世代的關鍵因素。

同時，企業在福利設計上也出現更多彈性做法。例如台積電推出「全球彈性福利計畫」，提供台灣員工每年新台幣8,000元福利點數，可依個人需求運用於醫療、家庭照顧或自我成長；Relove則提供每月一週可安排週休三日，讓員工能更自由地調整工作與生活節奏。

No.1 薪資待遇

第一份工作的薪資，對YZ世代而言早不是「不好意思開口」的話題，而是最直觀的篩選門檻。隨著物價上升、租金壓力加重，加上社群平台上薪資資訊日益透明，讓求職者對行情有更清楚的認知。

根據yes123求職網「校園徵才季調查」，期望的第一份工作平均月薪約為36,433元。在人才競爭升溫的情況下，企業的薪酬策略也逐漸從單純比拼起薪，轉向強調收入穩定性與長期發展保障。對於產業給薪較低、想要轉換跑道的求職者而言，業務職也成為提高收入的一種選擇，不僅有機會突破薪資上限，也能在實務中發揮溝通與應對能力。

★ 挑戰年薪不設限

以信義房屋「信義雙7明日之星計畫」為例，首年可月領7萬元，在新鮮人市場中具一定吸引力。培訓期後，公司另規劃個人獎金、團體獎金等多元項目。對願意挑戰業務工作的求職者來說，只要做出成績，收入就不只是一個固定數字，而是有機會隨著個人表現與團隊成果往上提升。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月10日至2026年4月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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