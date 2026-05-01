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不滿公司騙新人簽自願離職書！他開會用1招「整頓職場」 老闆臉紅

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友報告時分享勞基法，讓老闆的臉瞬間垮下。示意圖/ingimage
一名網友報告時分享勞基法，讓老闆的臉瞬間垮下。示意圖/ingimage

一名網友分享自己曾整頓職場的經驗，他得知公司騙一個被資遣的新人簽自願離職書，因此決定在報告時分享「必知的勞基法」，瞬間讓老闆的臉臭得跟大便一樣，想阻止卻又欲言又止，中間一度講到讓對方滿臉通紅，甚至後來還直接取消這項流程。

該名網友在Dcard分享，自己的前老闆喜歡在每周開完例行性會後，安排員工輪流報告最近發現的知識或閱讀分享，某次他得知老闆用騙的方式，叫被資遣的新人簽自願離職書，他便打算分享「一定要知道的勞基法」，讓老闆的臉瞬間垮下，想阻止又不知道怎麼阻止。

他從加班費怎麼算講到離職流程，內容越講越貼近公司現況，讓現場氣氛越來越僵，老闆中途試圖打斷，但被他一句「還沒講完，請尊重演講者」直接擋下，而當他提到被資遣絕對不要簽自願離職時，他用說故事的方式隱晦表達那位新人，讓老闆整個臉超紅。

原po笑說，「那些愛作怪的同事一直對著我邪笑、行政妹妹整個超抖」。會議結束隔周後，他自行提離職了，過沒多久公司便取消了這種流程，「老闆可能愈想愈不對勁，怕有下一個白目吧」。

文章曝光，網友們紛紛表示「整頓職場還是要靠年輕人」、「造福後人的前人，你值得一個Respect」、「你好勇敢欸，而且這個方式很有趣」；但也有人提醒，「要小心老闆化身恐怖情人，不斷去新公司黑你，發洩的同時要好好保護自己」、「看了很爽不過還是小心點吧，前面才一個員工要離職被老闆砍死的新聞」。

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